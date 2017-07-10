جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة

وقعت جامعة القاهرة وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة المصرية، بروتوكول للتعاون العلمي والبحثي في مجال استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وتبادل المعلومات والمعرفة حول المعايير العالمية القياسية لأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب.

وقع البروتوكول الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء طبيب فايز أباظة، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحةب، وعضو مجلس كلية الطب البيطري، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة خديجة جعفر رئيس لجنة أخلاقيات رعاية، واستخدام حيوانات التجارب بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والطب البيطري والزراعة.

ويهدف البروتوكول إلي إعداد برنامج مشترك في مجال رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل العلمية والتثقيفية لتعميق الوعي في التعامل مع الحيوان وفقا للمعايير العالمية، وتدريب وتأهيل جميع الباحثين العاملين فى هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات، وتصميم مقررات أكاديمية وتدريبية في مجال أخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوان في المجال التعليمى البحثي، مع تبادل المعلومات والمعرفة للوصول إلى أحدث القياسات العلمية فى هذا الاتجاه.

كما يهدف البروتوكول إلي توطيد التعاون بين جامعة القاهرة والقوات المسلحة، لإنشاء مرفق هندسي متكامل طبقا للمعايير العالمية لرعاية وتكاثر الحيوانات وإجراء التجارب المتنوعة عليها والتخلص الآمن مما ينفق منها.

يشار إلى أن جامعة القاهرة استحدثت وحدة لأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب تعمل وفقا للمعايير الحاكمة فى هذا المجال، لتحقيق الإشتراطات الدولية الخاصة بالبحث العلمى المرتبط بحيوانات التجارب.