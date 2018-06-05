جامعة القاهرة توقع بروتوكولًا مع سفير إسبانيا لاستقدام أساتذة

المال - خاصاستقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أرتورو أبييو السفير الإسبانى بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال استقدام أساتذة إسبان للتدريس بجامعة القاهرة.ووقع البروتوكول، الدكتور محمد عثمان

المال – خاص

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أرتورو أبييو السفير الإسبانى بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال استقدام أساتذة إسبان للتدريس بجامعة القاهرة.

ووقع البروتوكول، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والسفير الإسبانى بالقاهرة، بحضور الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبعض عمداء الكليات بالجامعة، والوفد المرافق للسفير.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة ترحب بالانفتاح على إسبانيا كثقافة ولغة وتاريخ وشعب، مضيفاً أن الجامعة حريصة على فتح الأبواب أمام العقول من مختلف الثقافات، موضحاً أن الإنسانية لا تتقدم إلا بارتقاء الحضارات وتواصلها.

وأشار الخشت، إلى أن الشعب المصرى يعرف جيداً اسبانيا، وهى شريكة فى ثقافة البحر المتوسط التى تعد فى قلب ثقافة العالم عبر التاريخ.

وقال الخشت: ” أنا شخصياً أشعر بأن هناك قواسم مشتركة بين الحضارة والشعب الاسبانى والحضارة والشعب المصرى “، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون فى المستقبل من أجل نشر اللغة والفكر الاسبانى ونقل اللغة والفكر العربى المصري، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجامعات الاسبانية فى مجالات الإعلام، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية.

ومن جانبه أعرب سفير إسبانيا عن تقديره لرئيس جامعة القاهرة لإهتمامه لفتح مجالات تعاون مع مؤسسات التعليم العالى فى اسبانيا، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون يسمح لجامعة القاهرة استقبال استاذاً اسبانياً للتدريس بجامعة القاهرة، لافتاً إلى أنه تم اختيار جامعة القاهرة لموقعها فى التصنيف الدولي. وأضاف السفير أن اختيار المحاضر، سيتم من خلال لجنه من الجانبين المصرى والاسباني.

وقال السفير الإسباني، خلال كلمته عقب توقيع البروتوكول، إنه كان يتحدث وهو فى طريقه لجامعة القاهرة عن إصابة نجم المنتخب المصرى محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا، وأضاف أن نجم الكرة المصرى يتلقى علاجه الآن بمدريد والنتائج مطمئنة وسوف يلتحق بالفريق القومى المصرى فى مونديال روسيا، مضيفاً أن كرة القدم هى وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وعلق الدكتور الخشت، أن رياضة كرة القدم نموذج فريد فى تجميع الشعوب وهى واحدة من الظواهر الفريدة التى تلتف حولها الشعوب كالموسيقى وبعض أنواع الفنون، مشيراً إلى أن الشعب المصرى بكامله تمنى الشفاء العاجل لنجم الكرة محمد صلاح حتى يستطيع المشاركة فى مونديال روسيا 2018 مع المنتخب القومى المصرى وتحقيق نتائج طيبة فى المونديال.

وكرم الخشت سفير إسبانيا بالقاهرة بإهدائه درع جامعة القاهرة.