جامعة القاهرة توقع بروتوكولا مع «الهيئة الهندسية» للاستفادة من خبراتها في تنفيذ المشروعات الكبرى

يأتى البروتوكول ضمن خطة الجامعة فى الانفتاح على المجتمع

وقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة فى العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس جامعة القاهرة.

وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

ويأتى البروتوكول ضمن خطة الجامعة فى الانفتاح على المجتمع ووضع جميع إمكانياتها للمشاركة مع أجهزة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر من خلال تقديم حلول علمية حديثة شاملة بواسطة علماء الجامعة وأساتذتها فى مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها.

يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة على تعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها .