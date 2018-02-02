جامعة القاهرة تنهى استعدادها لبدء الفصل الدراسى الثانى

المال - خاصانهت كليات جامعة القاهرة، استعدادتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018، غدًأ السبت 3 فبراير. بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى.وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة علي الكليات بإعلان الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسى الثاني وانتظام المحاضرات من اليوم الأ



المال – خاص

انهت كليات جامعة القاهرة، استعدادتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018، غدًأ السبت 3 فبراير. بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة علي الكليات بإعلان الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسى الثاني وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى، وقيام كل الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة وجود الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وقال الخشت إن إدارة الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية الموجودة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة، ومراجعة تجهيزات المدن الجامعية والانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة، موضحا أنه سيتم اعتباراً من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تطبيق سؤال حل المشكلات الذي يستهدف بناء قدرات الطالب الفكرية والعقلية وقدرته على اتخاذ القرار، وذلك بنسبة نحو 5% من أسئلة الامتحان.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن الجامعة انتهت ايضا من خطة أعمال التأمين والحماية بالحرم الجامعي، وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وزيادة أفراد الأمن الإداري علي البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات، ومراجعة سلامة المصاعد.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، علي حظر العمل الحزبي داخل الجامعة، لافتاً إلي أنه لا تمييز في الجامعة التي هي بيت لكل المصريين وبيت للوعي السياسي الذي يعلو علي كل الصراعات، ومؤكدا في الوقت نفسه على حث الجميع على المشاركة في العملية الديمقراطية والذهاب إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الخشت، أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي الفني والصالون الثقافي مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2017/2018، بمجموعة من اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الفنية، معلنآ تفاصيل الموسم الثقافي الفني والصالون الثقافي للجامعة، خلال الفصل الدراسي الثاني، التي تتضمن ندوات ومحاضرات ولقاءات فكرية وعلمية وفنية مفتوحة تناقش أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بمشاركة نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة، إلى جانب عدد من الفاعليات الفنية.

يستضيف الصالون الثقافي في الثانية ظهر يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، الكاتب الصحفي حمدي رزق في حلقة نقاشية حول كتاب «كيريا لسون.. في محبة الأقباط». ويشارك في الحلقة، الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، والأب رفيق جريش.

ويقام، ضمن فاعليات الموسم الثقافي الفني والصالون الثقافة. للجامعة، حوار مفتوح مع الإعلامي تامر أمين حول «الإعلام والتعليم وتحديات المرحلة»، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 22 فبراير بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.