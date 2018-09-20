جامعة القاهرة تنهى استعداداتها لاستقبال 250 ألف طالب 2018/2019

الخشت: انتهاء جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب وانتظام الدراسة والعملية التعليمية العام الجامعى الجديدالمال خاص أنهت جامعة القاهرة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2018/2019 يوم السبت 22 سبتمبر الحالى وتستقبل الجامعة نحو 250 ألف طالب وطالبة بكلياتها فى العام الجامعى الجدي

الخشت: انتهاء جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب وانتظام الدراسة والعملية التعليمية العام الجامعى الجديد

المال خاص



أنهت جامعة القاهرة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2018/2019 يوم السبت 22 سبتمبر الحالى وتستقبل الجامعة نحو 250 ألف طالب وطالبة بكلياتها فى العام الجامعى الجديد.

واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع عمداء كليات الجامعة كل الترتيبات الخاصة بإنتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، وذلك فيما يتعلق بتجهيزالمدرجات وقاعات الدروس، والمعامل والورش، والمكتبات، وإعلان الجداول الدراسية، مع بدء الدراسة، وتوزيع الطلاب علي الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب.

وأكد الخشت، ضرورة العمل بالكليات علي توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع، وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة بالجامعة.

كما أكد أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، مشدداً علي تسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة وفقاً لجدول زمني محدد.

ووجه الخشت، بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، إلي جانب قيام الكليات بالانتهاء من إعداد الخطط الخاصة بإستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والإحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة بمشاركة الطلاب القدامى.

كما دعا الخشت، عمداء الكليات بالقيام بجولات داخل كلياتهم فى اليوم الأول للدراسة، ووجه بضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجولات بالكليات فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة ويلتقى خلال تلك الجولات بعمداء الكليات والأساتذة والطلاب تزامناً مع بداية العام الجامعى الجديد.