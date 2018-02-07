جامعة القاهرة تنفي عودة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش للعمل

جامعة القاهرة تؤكد: التحقيقات مستمرة المال - خاص نفت جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء عودة أستاذ كلية اﻹعلام المحال للتحقيق على خلفية الشكاوى والتسجيلات غيرالأخلاقية المنسوبة إليه وإتهامه بالتحرش، إلي العملجاء ذلك في بيان للجامعة ردًا على ماتم تداوله خلال الساعات الماضية على مواق

جامعة القاهرة تؤكد: التحقيقات مستمرة





المال – خاص

نفت جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء عودة أستاذ كلية اﻹعلام المحال للتحقيق على خلفية الشكاوى والتسجيلات غيرالأخلاقية المنسوبة إليه وإتهامه بالتحرش، إلي العمل

جاء ذلك في بيان للجامعة ردًا على ماتم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الأخبارية بشأن عودة أستاذ كلية اﻹعلام المحال للتحقيق على خلفية الشكاوى والتسجيلات غيرالأخلاقية المنسوبة إليه وإتهامه بالتحرش، إلي العمل

وأوضحت أن الموضوع المحال له الأستاذ محل التحقيق مستمر ولم يغلق حتى الآن.

وأشارت إلى أن سلطة رئيس جامعة القاهرة، وفقًا للقانون، للايقاف عن العمل هي مدة 3 شهور فقط، بعدها تكون سلطة مجلس التأديب بعد انتهاء مدة الإيقاف التي وقعها رئيس الجامعة.

وأكدت أن الأستاذ المتهم بالتحرش لم يتسلم العمل، حيث أنه تم احالته لتحقيق جديد وتم ايقافه عن العمل. وماتم تداوله عن خطاب عودته للعمل ورفع اﻹيقاف عنه، هي معلومات منقوصة تدل على عدم علم بنظام التحقيقات والتأديب الجامعى.

وقالت “لما كانت الوقائع محل التأديب متشابكة ومعقدة ، فكان من الطبيعى أن يتجاوز زمن التأديب الفترة المحددة قانونًا ﻹيقاف المذكور عن العمل وأصبح من حقه التظلم والطعن قانونًا على قرار رئيس الجامعة بوقفه عن العمل” .



ولفتت إلى أن رئيس الجامعة قام بتحويل الأستاذ المتهم بالتحرش إلى النيابة العامة. كما تحويله أيضًا إلى مجلس تأديب جديد بواقعة تسجيلات على cd بناء على ما رفعه المحقق.

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وذكرت الجامعة، في بيانها، بوجوب تحري الدقة فيما ينشر والرجوع للجامعة للتأكد من المعلومات الصحيحة

وأكدت الجامعة، أنها حريصة تمامآ على تطبيق القانون ضد أي مخالفة، وبتر أى عضو يسيء للجامعة أو للمجتمع اﻷكاديمى، وأنه لاتهاون فى ذلك تحت أي ظرف من الظروف.



