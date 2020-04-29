جامعة القاهرة تنفي إصابة مسئول توزيع الطعام بقصر العيني بفيروس كورونا

نفت جامعة القاهرة إصابة المسئول الرئيسي عن توزيع الطعام بقصر العيني بفيروس كورونا.

ونوهت الجامعة إلي أن من أصيب هو أحد أخصائي التغذية بالقصر العيني، وتعافى تماما وتم أخذ مسحات من جميع المخالطين للمريض في حينها وجاءت نتيجتها لهم جميعاً سلبية.

وأهابت الجامعة بالصحف تحري الصحة والدقة في تغطيتها الإخبارية.

وأكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة في تصريحات له اليوم، أن إدارة المستشفيات بالجامعة تقوم بدورها في معالجة المواقف المختلفة على أكمل وجه ووفقا لما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات.

وقال إن الإدارة تستهدف توفير أعلى درجات الوقاية والحماية للعاملين والمرضي، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل، وآخر تلك المواقف كان المتعلق بإصابة أحد أخصائي التغذية بالمستشفيات.

وأضاف أنه في الوقت الذي تتضافر فيه كافة جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تهاوت أمام انتشاره أعتى أنظمة الرعاية الصحية والطبية في العالم.

واستنكر علم الدين تسابق بعض الصحف للحصول على ما تعتقد أنه سبق أو انفراد صحفي مضحية بالصحة والاكتمال والدقة كعناصر أساسية ومحددات أخلاقية للتغطية الإخبارية.

ولفت إلى أن تلك الأخبار قد يترتب عليها إثارة الذعر بين المواطنين ، والنيل من الجهود المكثفة والمخططة لمكافحة انتشار الفيروس ، والتشكيك فيما تقوم بها الأطقم الطبية وفرق مكافحة العدوي في المستشفيات ، من خلال التركيز على ما تتوهمه من وجود أخطاء فيما يتخذ من إجراءات أقرتها وزارة الصحة ومنظمة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة أن الخبر المنشور حول إصابة المسئول الرئيسي عن توزيع الطعام بالقصر العيني بـ فيروس كورونا ، يعطى انطباعاً بأن هذا المسئول ساهم – بحكم وظيفته – في نقل العدوي الي العديد من المرضي، يتضمن العديد من المغالطات التي يمكن تصويبها.

ولفت علم الدين إلي إنه وفقا لما تم ، ووفقا لتصريح الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات ، فإنه يتوجب توضيح النقاط التالية:

أولا: إن من أصيب هو أحد أخصائي التغذية بالمستشفيات.

ثانياً : المذكور ظهرت عليه أعراض عدوي تنفسية منذ أسبوعين وتم علي الفور عزله عن العمل وأخذ عينة تحليل منه والتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا، فتم علي الفور تطبيق البروتوكولات المعمول بها من عزل المريض والتنسيق مع وزارة الصحة ، ونقله إلى أحد مستشفيات العزل لأخذ العلاج اللازم ، وتماثل حالياً للشفاء التام.

ثالثاً : تم حصر جميع المخالطين للمريض في حينها ، وأخذ عينات منهم، وجاءت نتيجتهم جميعاً سلبية .

رابعاً : تم تعقيم مكان عمل المريض بالكامل وغلقه لمدة ٢٤ ساعة ثم إعادته للعمل مرة أخرى .

وأشار إلي أنه طبقا لما سبق يتضح ان ادارة المستشفيات قد قامت بما يتطلبه الموقف وفق ما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات، حماية للعاملين والمرضي، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل.

وتهيب جامعة القاهرة بالصحف تحرى الصحة والدقة فيما يتم نشره عن الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت الجامعة أانها لن تتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع ناشري أي أخبار غير صحيحة أو غيردقيقة تدخل في عداد الأخبار الزائفة التى تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب.