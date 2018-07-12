جامعة القاهرة تنظم مسابقة فنية لتكوين أوركسترا موسيقي

المال - خاصأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة فنية كبرى لتكوين أوركسترا موسيقى بالجامعة.وحددت الجامعة مواعيد الاشتراك والانضمام للأوركسترا، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 17 يوليو الجاري وحتى يوم 31 من الشهر نفسه للطلبة والطالبات الذين يمتلكون موهبة العزف على ال

المال – خاص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة فنية كبرى لتكوين أوركسترا موسيقى بالجامعة.

وحددت الجامعة مواعيد الاشتراك والانضمام للأوركسترا، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 17 يوليو الجاري وحتى يوم 31 من الشهر نفسه للطلبة والطالبات الذين يمتلكون موهبة العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، سواء الآلات الوترية وآلات النفخ الموسيقية النحاسية والخشبية والآلات الايقاعية، مشيرًا إلى أن الفائزين بالمسابقة سيحصلون على شهادات تقدير وجوائز أخرى، والانضمام للأوركسترا.

وقال الخشت، إنه يولي اهتماما كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وفى مقدمتها الأنشطة الفنية الموسيقية والمسرحية، وتشجيع الطلاب على تقديم أعمال إبداعية على مسارح الجامعة، لكون الفن سلاحاً قوياً لمحاربة الفكر الإرهابي والتطرف.

وأضاف أن الجامعة تنظم مسابقات في الفنون التشكيلية، كالتصوير الزيتي والرسم بالرصاص والنحت والخزف، والأشغال الفنية، إلى جانب مسابقات الموسيقى والمسرح، مؤكدآ علي أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بالجامعة، من خلال العمل علي تنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات وتوفير برامج ريادة الأعمال وتنظيم المسابقات والمنافسات الداخلية، الفنية والرياضية والثقافية والإجتماعية، إلى جانب الحرص على مشاركة طلاب الجامعة في المنافسات التي تقام على مستوى الجامعات المصرية.