جامعة القاهرة تنظم أنشطة لطلابها خلال إجازة منتصف العام

المال - خاصأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام الدراسى. وقال الخشت إن جامعة القاهرة تحرص على تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية، ليس فقط خلال الدراسة بل بالإجازة، باعتبار الأنشطة لها دور مهم فى صقل مهارات

المال – خاص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام الدراسى.

وقال الخشت إن جامعة القاهرة تحرص على تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية، ليس فقط خلال الدراسة بل بالإجازة، باعتبار الأنشطة لها دور مهم فى صقل مهارات الطلاب التى تؤهلهم لسوق العمل.

وتشمل الأنشطة التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب فى إجازة نصف العام الدراسى، ورش عملية على يد متخصصين للتدريب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج، كما يتم الإعداد والتجهيز لمسابقة الجيل الثالث من الطالب والطالبة المثالية، والإعداد لمسابقة إبداع فى مجال الشعر والبحث والقصة القصيرة والمقال ومجالات الفنون التشكيلية والكورال والمسرح والموسيقى، استعداداً للمشاركة فى مسابقة إبداع 6 على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك الإعداد لأسبوع متحدى الإعاقة المقرر عقده بجامعة المنيا، إضافة إلى معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة، وتنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات البحث العلمى، كما تنظم رعاية الشباب رحلة لشرم الشيخ والوادى الجديد فى إطار دعم السياحة الداخلية.