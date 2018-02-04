جامعة القاهرة تنشر 8 كافتيريات جديدة

المال - خاص نشرت جامعة القاهرة اليوم الأحد 8 كافتيريات جديدة داخل حرمها، مع بداية الفصل الدراسى الثانى، تمهيدا لإنشائها واستمرارها فى أماكن مخصصة لها بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية لذلك. وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى…

المال – خاص

نشرت جامعة القاهرة اليوم الأحد 8 كافتيريات جديدة داخل حرمها، مع بداية الفصل الدراسى الثانى، تمهيدا لإنشائها واستمرارها فى أماكن مخصصة لها بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية لذلك.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى بيان له اليوم، أن هذه الكافتيريات مؤقتة وعبارة عن سيارات مأكولات كبيرة مجهزة متحركة موزعة على الحرم الجامعى وكلها فى أماكن بعيدة عن المسارات الرئيسية.

وأضاف الخشت، أن الكافتيريات ستوزع على الحرم الجامعى كاملا لتخفيف الزحام على مبنى الخدمات الطلابية، الذى بدأ العمل به اليوم، بعد استيفاء كل الإجراءات وأعمال الصيانة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيفتتح سلسلة محاضرات فى الفصل الدراسى الثانى، للتعريف بنوع الأسئلة الجديدة التى طرحها فى الامتحانات بشكل تجريبى خلال الفصل الدراسى الأول وهو “أسئلة حل المشكلات”، موضحا أن هذه المحاضرات هدفها شرح أبعاد هذا النوع الذى تهدف إلى إطلاق روح الإبداع لدى الطلاب.

وأوضح الخشت أن أساتذة الكليات سيقدمون محاضرات حول أهمية هذا النوع من الأسئلة والمنافع التى سيحققها، وأكد أنها تعظم قيمة الابتكار فى نفوس الطلاب وتطلق العنان لخيالهم للتوصل إلى حلول إبداعية.