جامعة القاهرة تناقش تحديث الخطة الإستراتيجية وفقًا لمتطلبات التحول للجيل الثالث

الخشت: تعظيم دور الجامعة فى ترسيخ مفهوم أخلاق التقدم والمشاركة فى التنمية وتقدم الدولة

تشكيل قوافل طبية لسيناء تضم أساتذة وأطباء من قصر العينى فى مختلف التخصصات

البدء فى تجديد المبنى الجنوبى لمعهد الأورام وتجهيزه بالمعدات والعمل فى تنفيذ الفرع الدولى

المال – خاص

استعرض مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة والمشروعات ذات البعد القومى، وفقآ لمتطلبات التحول لجامعة الجيل الثالث، ومن بينها الفرع الدولى للجامعة بمدينة 6 أكتوبر والذى يساهم فى زيادة أعداد الوافدين بجامعة القاهرة، وبالتالى زيادة مواردها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التحديات القومية أصبحت أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة القاهرة، إلى جانب تعظيم دورها فى القيام بحركة تنوير ضد الإرهاب وترسيخ مفهوم أخلاق التقدم، والمشاركة فى التنمية وتقدم الدولة.

وأضاف الخشت، أنه تم وضع المخطط العام لمشروع الفرع الدولى للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمى والعالمى مع الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى العريق لجامعة القاهرة، مؤكداً أن المشروع يقوم على التوأمة مع عدد من الجامعات الأجنبية لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، مضيفاً أنه تم إحراز خطوات كبيرة فى مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، بما يساهم فى تفعيل دور الفرع فى تقديم نظام تعليمى متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح الخشت، أنه تم الانتهاء من عمل تصور أكاديمى ومعمارى وهندسى كامل للفرع الدولي، مشيراً إلى أن الجامعة لديها 13 درجة علمية مع جامعات أجنبية، وتم اقتراح 3 درجات مشتركة مع الصين لتطبيقها فى الجامعة الدولية فى مجالات الهندسة والزراعة واللغة الصينية.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، مشروع تطوير مستشفى قصر العيني، حيث أعلن الخشت عن تم تشكيل لجان متنوعة لإدارة المشروع، من بينها لجنة لاختيار الشركة المؤهلة للعمل فى المشروع والتى تنطبق عليها المعايير من بين 42 شركة بعد طرح الممارسات، وتشمل الأعمال رفع كفاءة البنية التحتية والمبانى الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المبانى وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة، مشبرآ إلى أن مستشفى قصر العينى يقدم أكبر خدمة طبية فى الشرق الأوسط ويستقبل أكثر من مليونى مريض سنويًا ويجرى به 250 ألف عملية، ويضم 92 غرفة عمليات و 5620 سريرًا، ويستقبل المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

كما ناقش المجلس مشروع تطوير مستشفى أبو الريش والمبنى الجنوبى لمعهد الأورام الذى سيتم البدء فى تجديده وتجهيزه بالمعدات المطابقة للمواصفات العالمية.

ووافق المجلس على تشكيل قوافل طبية لسيناء تضم أساتذة وأطباء من قصر العينى فى مختلف التخصصات.

وأحيط مجلس الجامعة بموقف النشر الدولى، حيث أشار تقرير النشر الدولى إلى حدوث تقدم فى معامل التأثير للبحوث العلمية المنشورة دولياً باسم جامعة القاهرة فى محافل البحث العلمى العالمية لجودتها وحداثتها بنسبة 17.11% فى الشهور الأخيرة، وذلك فى إطار سياسة الجامعة لدعم النشر الدولى وتحسين نوعيته، وبلغ عدد البحوث العلمية المنشورة دوليا فى الإصدار الثانى هذا العام 2053 بحثآ، الى جانب زيادة أعداد الباحثين بنسبة 10.5%، وتم اعتماد 15 مليونا و757 ألف جنيه مكافآت النشر الدولى لهذا الإصدار.