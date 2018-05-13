جامعة القاهرة تكرم طلابها الفائزين فى المسابقات.. غدًا

المال - خاص تنظم جامعة القاهرة، غداً الاثنين، احتفالية ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقات الطلابية المختلفة للعام الدراسى 2017/2018، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة. تقام الاحتفالية فى الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة،…

المال – خاص

تنظم جامعة القاهرة، غداً الاثنين، احتفالية ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقات الطلابية المختلفة للعام الدراسى 2017/2018، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

تقام الاحتفالية فى الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، بحضور عمداء الكليات، والأساتذة، والطلاب، وحسن سعدة مدير عام رعاية الشباب.

ويقوم رئيس جامعة القاهرة، بتوزيع جوائز الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، وتكريم الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي الجامعة، وكذلك تكريم الطلاب الفائزين بكأس العباقرة للجامعات، إلي جانب تكريم الطلاب الحاصلين على جوائز فى مسابقة إبداع 6 الثقافية والفنية.

ويتم، خلال الاحتفالية، إعلان نتيجة العروض المسرحية خلال العام الدراسى 2017/2018.