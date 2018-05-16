جامعة القاهرة تفتتح المرحلة الثانية من وحدة العمليات بمستشفى أبو الريش

المال خاصافتتحت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء 16 مايو الجاري، المرحلة الثانية من تطوير وحدة العمليات بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش بالمنيرة، والتى تتم برعاية مؤسسة وفاءً لمصر " البنك العربي الافريقي ".وشهد الإفتتاح الدكتور فتحي خضير عميد طب قصر ا

المال خاص

افتتحت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء 16 مايو الجاري، المرحلة الثانية من تطوير وحدة العمليات بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش بالمنيرة، والتى تتم برعاية مؤسسة وفاءً لمصر ” البنك العربي الافريقي “.



وشهد الإفتتاح الدكتور فتحي خضير عميد طب قصر العيني، والدكتورأحمد صبحى مديرعام المستشفيات الجامعية، والدكتورة رشا عمار مدير المستشفى، والأساتذة والأطباء، حسن عبدالله العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.

وشملت المرحلة الثانية من تطوير الوحدة، رفع كفاءة 4 غرف عمليات، وإحلال وتجديد الإفاقة بسعة 6 اسرة، وكذلك غرف تغيير ملابس الأطباء والتمريض.

وقال الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب، إن مستشفيات جامعة القاهرة لديها إدارة شابة نشطة لديها طاقة كبيرة، مشيراً إلي أن أطفال مصر يحتاجون إلي الرعاية المتكاملة، ومضيفاً أن التجديدات ليست فقط في الأرضيات والمباني، بل تشمل أيضاً تجديد الفكر من خلال التعاون بين مستشفيات قصر العيني ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلي أن مؤسسة “وفاءً لمصر” تقوم برعاية وحدة العمليات وتوفير أجور التمريض الإضافية والتكفل بتكاليف العمليات لعدد من المرضي شهرياً وأيضاً التعاقد مع شركة نظافة وسكرتارية خاصة بالعمليات.

وقال حسن عبدالله العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، إن المشكلة ليست في المال، بقدر الإستدامة والمتابعة، مؤكداً أن التعامل مع الجامعة ومستشفياتها يتم من خلال بروتوكولات تعاون تنظم العلاقة بين الجامعة والمجتمع المدني بشأن دعم المستشفيات.



وأشارت الدكتورة رشا عمار مديرة المستشفي، أنه تم تسليم المرحلة الأولي من التطوير عام 2015، وشملت إحلال وتجديد 2 غرفة عمليات ووحدة ما قبل العمليات وإفاقة، وتتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة خاصة بإحلال وتجديد الرعاية الجراحية مع كامل التجهيزات الطبية اللازمة، يتم العمل بها منتصف الشهر القادم، وتنتهى خلال عام. ومن المتوقع أنه بعد الإنتهاء تطويرهذه الوحدة سوف يتم التقليل من قوائم الإنتظار بشكل كبير لخدمة أكبر عدد من الأطفال المرضي المترددين علي المستشفى.