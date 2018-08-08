جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد

الخشت: تفعيل خدمة الفحص على الموقع الإلكتروني.. وإنشاء ملف صحى لكل فرد طوال فترة الدراسةالمال - خاص أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تفعيل خدمة الكشف الطبى للطلاب الجدد، للعام الجامعى 2018/2019 على الموقع الإلكترونى للجامعة، مشيرًا إلى وجود جميع الخطوات التى



الخشت: تفعيل خدمة الفحص على الموقع الإلكتروني.. وإنشاء ملف صحى لكل فرد طوال فترة الدراسة



المال – خاص



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تفعيل خدمة الكشف الطبى للطلاب الجدد، للعام الجامعى 2018/2019 على الموقع الإلكترونى للجامعة، مشيرًا إلى وجود جميع الخطوات التى يتبعها الطالب، أثناء التقديم على الموقع، وموضحًا أنه تم وضع جدول زمنى لجميع كليات الجامعة.

ويبدأ الكشف ابتداءً من يوم 28 أغسطس الحالى.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بتجهيز أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم على مجموعات للكشف الطبى وفقآ للحروف الأبجدية. كما وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحى لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته فى الجامعة.

وأعلنت جامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2017/2018 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات فى العام الجامعى الجديد 2018/2019، حيث يبدأ الكشف الطبى إبتداءً من يوم 28 أغسطس الجارى لكليتى الطب البشرى وطب الأسنان، ويوم 29 للصيدلة، ويوم 30 للهندسة، وأول سبتمبر لكليتى الإقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعى ، ويوم 2 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 3 سبتمبر لكلية الطب البيطري، ويوم 4 سبتمبر لكليتى الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 5 سبتمبر لكليتى الزراعة والتمريض، ويوم 6 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 8 سبتمبر لكليات الحاسبات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

ويستكمل الكشف الطبى لكلية دار العلوم من حرف “أ” إلى “غ” يوم 9 سبتمبر، ومن حرف “ف” إلى “ي” يوم 10 سبتمبر. ويُقام الكشف الطبى لكلية التجارة على مدار 4 أيام، من حرف “أ” إلى “ذ” يومى 11 و 12 سبتمبر، ومن حرف “ر” إلى “ق” يوم 13 سبتمبر، ومن حرف “ك” الى “ي” يوم 15 سبتمبر. ويُقام الكشف الطبى لكلية الآداب على مدار 3 أيام من حرف “أ” إلى “ذ” يوم 16 سبتمبر، ومن حرف “ر” إلى “ق” يوم 17 سبتمبر، ومن حرف “ك” إلى “ي” يوم 18سبتمبر. فيما يٌام الكشف الطبى لكلية الحقوق على مدار 3 أيام من حرف “أ” إلى “ذ” يوم 19 سبتمبر، ومن حرف “ر” إلى “ق” يوم 20 سبتمبر، ومن حرف “ك” إلى “ي” يوم 22 سبتمبر. وتكون الفترة من 23 سبتمبر وحتى 26 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبى من جميع الكليات.

ويتم الكشف الطبى بمقر مستشفى الطلبة فى ميدان الجيزة، على أن يكون الكشف الطبى من الساعة 9.30 حتى الساعة 11.30 صباحًا للطالبات، ومن الساعة 11.30 حتى الساعة 1.30 ظهرًا للطلبة. وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبى إبراز إثبات الشخصية بالإضافة لصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الإلكتروني، على أن يتم عمل تحليل فيرس “سي” لجميع الطلاب المتقدمين.

وسوف تقوم مجموعات من الطلاب القدامى باستقبال زملائهم الجدد ومساعدتهم تحت إشراف الكليات.