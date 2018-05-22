جامعة القاهرة تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات يونيو

الخشت: تكفلنا بسداد مصروفات المدن الجامعية لـ 5 آلاف طالب وطالبة وسددنا رسوما دراسية لـ 11 ألفا و424 لطلاب الكليات المال - خاصقرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد رسوم الإقامة والإعاشة عن المدة التى يقضيها الطلاب في المدن الجامعية خلال شهر يونيو

الخشت: تكفلنا بسداد مصروفات المدن الجامعية لـ 5 آلاف طالب وطالبة وسددنا رسوما دراسية لـ 11 ألفا و424 لطلاب الكليات

المال – خاص

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد رسوم الإقامة والإعاشة عن المدة التى يقضيها الطلاب في المدن الجامعية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لمن قام بتسديد الرسوم حتى شهر مايو الحالى.

واشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تكفلت خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 بسداد رسوم المدن الجامعية لنحو 5 آلاف طالب وطالبة، وأنشأت لأول مرة، مكتباً لرعاية الطلاب بالمدينة الجامعية بهدف مساعدة الذين يستحقون الدعم، وذلك في سرية تامة ثم سداد الرسوم الخاصة بهم بالمدن الجامعية، مضيفاً أنها أعفت جميع الطلاب من مصاريف التغذية بالمدن الجامعية لمدة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضى مع بداية الدراسة، كما وفرت أماكن سكنية بالمدن لذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بتخفيف العبء على غير القادرين من الطلاب وأبناء الشهداء واليتامى، وإعفائهم من المصروفات الدراسية بكليات الجامعة فى المرحلة الجامعية الأولي.

وأعلن الخشت، أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة قام، خلال العام الدراسي الحالي، بسداد الرسوم الدراسية لـ 11 ألفا و424 طالبا وطالبة بكليات الجامعة بإجمالي مبلغ 3 ملايين و335 ألف جنيه، إلى جانب شراء أجهزة تعويضية لعدد من الطلاب متحدى الإعاقة بنحو 114 ألفا و150 جنيها.