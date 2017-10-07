جامعة القاهرة تطلق الأولمبياد الأولى في الألعاب الرياضية

المال - خاص:تنطلق فعاليات الأولمبياد الأولى فى الألعاب الرياضية على مستوى الكليات الأحد 8 اكتوبر بجامعة القاهرة، وتشمل ألعاب رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والكونغ فو والتايكوندو والكاراتيه وكرة القدم والسباحة والإسكواش والتنس الأرضي وتنس الطاولة وكرة السرعة، وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.&nb

المال – خاص:

تنطلق فعاليات الأولمبياد الأولى فى الألعاب الرياضية على مستوى الكليات الأحد 8 اكتوبر بجامعة القاهرة، وتشمل ألعاب رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والكونغ فو والتايكوندو والكاراتيه وكرة القدم والسباحة والإسكواش والتنس الأرضي وتنس الطاولة وكرة السرعة، وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة قد وجه بتنظيم الأولمبياد، خلال اجتماعه بجهاز رعاية الشباب بالجامعة، فى إطار إعداد الطالب الرياضى الأولمبى، وتوفير جميع متطلبات نجاح الأولمبياد وتجهيزاته وتخصيص الجوائز والحوافز للفرق فى الألعاب الجماعية والفردية فى إطار المنافسات الرياضية الشريفة بين الطلاب.



وتقام المسابقات على ملاعب الجامعة والصالة المغطاة بكلية الهندسة، كما تقام بعض الألعاب بالحرم الجامعى كتنس الطاولة وكرة السرعة.

وقامت رعاية الشباب بالجامعة والنشاط الرياضى بإعداد جداول المنافسات والملاعب، لأول أولمبياد تطلقه جامعة القاهرة لطلابها.