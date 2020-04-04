جامعة القاهرة تطلب 1000 كاشف «كورونا» لفحص زوار «القومي للأورام» آخر أسبوعين

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول علي ١٠٠٠ كاشف طبي لفيروس كورونا علي نفقة الجامعة.

جامعة القاهرة: أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن

وأضاف أن الكواشف الطبية ستستخدم لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المعهد القومي للأورام ، خلال اخر أسبوعين.

وأشار إلى أنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وشدد المتحدث باسم الجامعة، على أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضاً داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية.

وأكد أن الطواقم الطبية تقوم على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخري بعد الوقف المؤقت للتعقيم، علي أن يقتصر عمل العيادات الخارجية علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأشار الدكتور علم الدين، إلى تعيين فريقين جديدين لإدارة مكافحة العدوى والجودة داخل المعهد.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة شكلت غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة مباشرة، لمتابعة كافة المستجدات وتلقي التقارير الدورية حول تنفيذ خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد علم الدين أنه تم التعامل بجدية كاملة مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بين الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام منذ اللحظة الأولي.

وأشار علم الدين، إلى أنه تم إدارة الملف وفقًا للخطط الموضوعة، و إتخاذ عدة قرارات هامة لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، ، وبالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.

وكشف الدكتور علم الدين أنه تم اكتشاف الحالة الأولي في يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من الإصابات وإرسالها إلي المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي اثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية وذلك أثناء تأدية عملهم.

ضريبة الخدمة

وقال علم الدين إن هذه هى ضريبة خدمتهم وتواجدهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن الجامعة تتابع حالات المصابين وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

وأضاف علم الدين، أنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة ، وإرسال الحالات المصابة إلي مستشفيات العزل.

وأشار إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية علي رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة علي أن يعود للعمل مرة أخري بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حالياً.

وأكد أن إدارة المعهد ستتخذ كل ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، بدعم المعهد بكميات ضخمة من مستلزمات الوقائية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، إلي جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد.