جامعة القاهرة تطرح 7 مشروعات بحثية لتوفير بدائل علف الدواجن المستورد

الخشت: لدينا خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى دعم التنمية والاقتصاد الوطني المال - خاصأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن قيام الجامعة بطرح وتمويل عدد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة تغطى مجالات بحثية لخدمة أهداف الدول

الخشت: لدينا خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى دعم التنمية والاقتصاد الوطني

المال – خاص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن قيام الجامعة بطرح وتمويل عدد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة تغطى مجالات بحثية لخدمة أهداف الدولة فى التنمية، وتوفر حلولاً علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، مشيراً الى أن من أبرز تلك المشروعات البحثية التى تم تخصيص التمويل اللازم لها، مشروعات بحثية تتعلق ببدائل علف الدواجن المستورد، وبدائل علف الأسماك المستورد، وتوفير المياه الجوفية فى واحتى سيوة والجارة بغرض استصلاح الأراضى الزراعية.

وقال الخشت، إنه تم تخصيص تمويل عدد من المقترحات البحثية المختارة فى هذه المجالات وبلغ عددها 7 مشروعات بحثية، يقوم بها أساتذة وباحثون من كليات العلوم والطب البيطرى والزراعة، مؤكداً أن لدى الجامعة خططا لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

وأضاف الخشت، أن الجامعة تطرح، بصفة منتظمة، مقترحات بحثية بين أعضاء هيئة التدريس يتم اختيارها وفقاً لأهميتها المجتمعية وتخصص لها الجامعة التمويل اللازم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، التزام الجامعة بدعم مشروعات البحوث التطبيقية التى تركز على خدمة المجتمع فى مختلف مجالات التنمية، لافتاً إلى أن الجامعة تمكنت من التغلب على بعض المشكلات التى تواجه البحث العلمى بين أعضاء هيئة التدريس، وأبرزها التمويل، وتجديد احيتاجات المعمل المركزى، وزيادة الشراكة البحثية على المستويين المحلى والخارجى.