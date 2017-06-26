جامعة القاهرة تطرح مشروعات بحثية في مجالات تنموية

المال - خاص: أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة عن موافقة مجلس الجامعة على طرح وتمويل عدد جديد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بمختلف كليات الجامعة، فى إطار الخطة البحثية لجامعة القاهرة وموزعة على القطاعات الأكاديمية المختلفة وتغطى مجالات تنموية مختلفة، مؤك

المال – خاص:

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة عن موافقة مجلس الجامعة على طرح وتمويل عدد جديد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بمختلف كليات الجامعة، فى إطار الخطة البحثية لجامعة القاهرة وموزعة على القطاعات الأكاديمية المختلفة وتغطى مجالات تنموية مختلفة، مؤكدآ على إهتمام الجامعة بدعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية المجتمعية ااتى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وتسهم فى طرح الحلول للمشكلات التى تواجه المجتمع.

وأضاف نصار، أن الجامعة تطرح، بصفة منتظمة، مقترحات بحثية بين أعضاء هيئة التدريس يتم اختيارها بين لجان المحكمين من كبار الأساتذة والعلماء فى القطاعات الأكاديمية المختلفة على أساس أهميتها المجتمعية وتخصص لها الجامعة التمويل اللازم.

وأشار نصار إلى أن مشروعات البحوث الجارية بالجامعة تصل إلى 278 مشروعآ بحثيآ جاريآ تبلغ تكلفة تمويلها نحو 300 مليون جنيه من خلال التمويل الذاتى وإتفاقيات الشراكة المحلية والدولية.

واوضح الدكتورعمروعدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن مقترحات البحوث التطبيقية الجديدة التى تم اختيارها لطرحها بين أعضاء هيئة التدريس، تشمل مكافحة الأمراض المتوطنة والأورام، وتوفيرالاحتياجات الغذائية، والطاقة البديلة، ومعالجة وتحلية المياه، وتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات بحثية فى العلوم الانسانية تتعلق بالبعد القومى.

وأضاف عمروعدلى، أنه سيتم تمويل المقترحات البحثية المختارة بواقع 500 ألف جنيه للمشروع البحثى الذى يتم بين الجامعة والجهات المستفيدة، و300 ألف جنيه للمشروع الذى يتم بين الكليات، و150 ألف جنيه للمشروع الفردى، مشيرآ إلى الجامعة تقوم بدعم وتمويل البحوث التطبيقية التى يستفيد منها المجتمع ، وذلك على مراحل وفق متطلبات خطة الجامعة البحثية، ويتم الإنتهاء من المشروع البحثى مابين 18 شهرآ إلى عامين، مشيرآ إلى أن لدى الجامعة خطط لتعظيم الاستفادة من نتاج البحث العلمى الذى يجرى بها بالتعاون مع الجهات المستفيدة أو مع مؤسسات الدولة لخدمة مجالات تنموية.