جامعة القاهرة تصدر كتابا عن فعاليات الموسم الثقافي2017 / 2018

المال- خاصأصدرت جامعة القاهرة، أحدث طبعة شاملة لحصاد فعاليات الصالون الثقافي والموسم الثقافي والفني خلال العام الجامعي 2017/2018، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والتي جاءت في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء

المال- خاص

أصدرت جامعة القاهرة، أحدث طبعة شاملة لحصاد فعاليات الصالون الثقافي والموسم الثقافي والفني خلال العام الجامعي 2017/2018، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والتي جاءت في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.

وجاءت طبعة الكتاب في 400 صفحة تحكي فصولاً عن أنشطة الجامعة خلال العام الجامعي 2017/ 2018، في ضوء ما ورد في وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير التي صدرت عن مجلس الجامعة في بداية العام الجامعي، ويبدأ الكتاب بافتتاح وتصدير للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ومقدمة للدكتور عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة.

وضم الكتاب خلاصة الندوات وحوارات الطلاب مع كبار ضيوف الصالون الثقافي والموسم الثقافي والفني من خلال الندوات واللقاءات التي أقيمت بمشاركة، الكاتب الساخر احمد سالم، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، بالإضافة إلي الحلقات النقاشية، بمشاركة الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، والإعلامي تامر أمين، وكذلك حلقات النقاش حول كتاب الإعلامي حمدي رزق من خلال الدكتور محمد حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق والأب رفيق جريش، إإلى جانب محاضرة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حول دور الشباب في بناء المجتمع بمشاركة الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وحوار الطلاب مع الدكتور عمرو شريف حول سبل إعمال العقل في مواجهة الفكر المتطرف، وحوار الطلاب مع الكاتب الصحفي محمد أمين حول دور المتحدث الرسمي في تصحيح المعلومات ومقاومة الشائعات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن فاعليات الموسم الثقافي والفني والصالون الثقافي الذي تنظمة الجامعة لطلابها، إلي جانب معسكر قادة المستقبل الذي يجري حاليًا، تستهدف تطوير فكر الشباب في إطار مشروع لتطوير العقل المصري، مشيرًا إلي أن العقل المصري يحتاج الدخول الي عصر جديد للتفكير مبني على العلم والأخذ بالأسباب واحترام قوانين الطبيعة، مؤكدًا أن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الحقيقية، وذلك بالعمل علي تغيير طرق التفكير إلى الطرق الجديدة التي تغير حياة الناس من خلال الأخذ بالأسباب والتفكير العلمي.

وأوضح الخشت أن جامعة القاهرة تتبني مشروعًا نحو تطوير العقل المصري، بإعتبار أن العقل هو السبيل الأمثل لبناء المستقبل، مضيفًا أن جامعة القاهرة تعمل علي ترسيخ تلك المفاهيم بين شبابها وما تفرضه عملية تطوير العقل المصري من ضرورة تنمية قدرات الطلاب علي التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.