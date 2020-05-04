لايف

جامعة القاهرة تشكل لجنة لتيسير إجراءات علاج مرضى «القومى للأورام»

وإدخال خدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات صرف الأدوية وتلقى الجرعات العلاجى
جهاد سالم 11:32 ص, الأثنين, 4 مايو 20 11:32 ص, الأثنين, 4 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شكلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لجنة لتيسير إجراءات علاج المرضى بالمعهد القومى للأورام.

وكلف الخشت أعضاء اللجنة باختصار المراحل والاجراءات الإدارية لعلاج المرضى، وإدخال خدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات صرف الأدوية وتلقى الجرعات العلاجية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة المشكلة ستختص بدراسة وتقليل الجهد والوقت والإجراءات الروتينية، وتحسين مناطق الاستقبال للمرضى وذويهم، على أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجامعة فى أقرب وقت.

جدير بالذكر أن الجامعة سبق أن شكلت لجنة فنية، لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها فى مستشفيات جامعة القاهرة والمستشفى الفرنساوي والمعهد القومي للأوام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى.

كما تقوم اللجنة بالتأكد من استيفاء كل الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة.

وتتولى فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها.

وترفع اللجنة تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصى به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

جامعة أسيوط: استبدال الطاقم الطبي بقسم الباطنة بعد اكتشاف إصابات متتالية بـ«كورونا»

جهاد سالم 5:26 م, الأربعاء, 29 أبريل 20

رفع درجة الحالة القصوى بالمستشفيات الجامعية استعدادا لأعياد الربيع

جهاد سالم 12:54 م, الأثنين, 20 أبريل 20

التعليم العالي : توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية (صور)

جهاد سالم 1:36 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

المستشفيات الجامعية : أكثر من 35 ألف سرير و 4 آلاف طبيب لمواجهة انتشار «كورونا» (مستند)

جهاد سالم 1:26 م, الجمعة, 3 أبريل 20

جامعة القاهرة تفتح باب التطوع لطلاب قصر العيني للمساعدة في مواجهة «كورونا»

جهاد سالم 11:35 ص, الخميس, 2 أبريل 20

جامعة القاهرة تكون 10 فرق طبية لمساندة الدولة في مكافحة كورونا (صور)

جهاد سالم 12:24 م, الأربعاء, 1 أبريل 20