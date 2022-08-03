جامعة القاهرة تسند أعمال تطوير 6 مناطق خدمية لـ«فيردى العقارية» بنظام المشاركة

علمت «المال» أن جامعة القاهرة أسندت أعمال تطوير منطقة الخدمات المركزية و5 مناطق فرعية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى 6 أكتوبر إلى شركة «فيردى» للتصميم والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والتطوير العقاري.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الجامعة طرحت المشروع أمام شركات التطوير العقارى مرتين،- ولم يتقدم له سوى «فيردى»-، بغرض تطوير وإنشاء وتشغيل مشروعات تجارية وإدارية على مساحة 83729 م2، بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت المصادر أن لجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حددت سعر الأرض فى منطقة الخدمات الرئيسية بنحو 12 ألف جنيه للمتر، بإجمالى 672 مليونا تقريبا.

وحددت اللجنة القيمة التقديرية لمناطق الخدمات الفرعية بسعر 8 آلاف جنيه للمتر، بإجمالى 221.5 مليون جنيه، ليبلغ سعر الأراضى فى مناطق الخدمات الرئيسية والفرعية 894.308 مليون جنيه، تمثل قيمة مشاركة الجامعة فيما يتم تنفيذه فى هذه المناطق الخدمية.

وأشارت المصادر إلى أن الجامعة عملت على تقليل قيمة التأمين النهائى من 25 مليون جنيه إلى 7 ملايين، قامت «فيردى» بإيداعها، مع التأكيد على أن المشروع بنظام المشاركة.

وأضافت أن العقد المبرم بين جامعة القاهرة وشركة فيردى تضمن إلزام الأخيرة بتقديم كل الرسومات الهندسية والتصميمات لجهاز السادس من أكتوبر للحصول على التراخيص اللازمة بحد أقصى 4 شهور من تاريخ تسلم أمر الإسناد.

وألزمت الجامعة «فيردى» بضرورة الالتزام بكل قواعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز السادس من أكتوبر وكل الإجراءات والاشتراطات الهندسية المعدة بمعرفة المطور العقارى والتى يجب أن تحصل على موافقة ممثل الجامعة «مركز دعم التصميمات والاستشارات الهندسية – جامعة القاهرة».

كما ألزمت الجامعة المطور بوضع اسم ولوجو وشعار المشروع السكنى الخاص بجامعة القاهرة على جميع الحملات الدعائية للمشروع وكذلك الأسماء التجارية للمنشآت بصفتها شريك أساسى للمشروع.

واتفق الطرفان على اختيار مكتب المحاسبة المعتمد خلال 60 يوما من تاريخ إبرام العقد، وفى حال عدم الاختيار خلال هذه المدة يقوم المطور بترشيح ثلاثة مكاتب محاسبة وفقا للمواصفات والاشتراطات، على أن تقوم الجامعة باختيار أحدها، بغرض التأكد من قيام المطور بتحديد سعر عادل من عدمه عمليات النقل أو التأجير.

جدير بالذكر أن المناطق الخدمية التى أسندتها جامعة القاهرة لصالح شركة فيردى العقارية تقع داخل مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة المقام على مساحة 175 فدانا بعدد 425 عمارة، بإجمالى 4865 وحدة سكنية، على أن يتحمل المطور توفير مصادر التمويل لتطوير المناطق الخدمية.