جامعة القاهرة تستعرض خريطة الإنجازات في عام

الخشت: إصلاحات هيكلية كبرى واستحداث وتطوير لوائح وبرامج دراسية.المال- خاص استعرض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في اجتماعه الثلاثاء 31 يوليو 2018، خريطة الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة من اغسطس 2017 إلي نهاية يوليو 2018، ومن أبرزها تحديث ال

الخشت: إصلاحات هيكلية كبرى واستحداث وتطوير لوائح وبرامج دراسية.





المال- خاص

استعرض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في اجتماعه الثلاثاء 31 يوليو 2018، خريطة الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة من اغسطس 2017 إلي نهاية يوليو 2018، ومن أبرزها تحديث الخطة الإستراتيجية للجامعة وفقاً لمتطلبات التحول نحو جامعات الجيل الثالث وفي ضوء مفهوم الأمن القومي الشامل وترسيخ مفهوم أخلاق التقدم وربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة، والتوسع في الأنشطة الطلابية والإبداعية التي تخلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل.

وأوضح الخشت أنه تم إدارة العملية التعليمية بنجاح كبير خلال العام الجامعي المنصرم ولم تشهد الإمتحانات أي حالات تسريب، حيث أنها جاءت طبقاً للمواصفات الأكاديمية التي أقرها مجلس الجامعة، وهي أن تكون الإمتحانات في مستوي الطالب ومطابقة لمواصفات الورقة الإمتحانية، مشيراً إلي أداء 50 ألف طالب وطالبة إمتحانات التعليم المفتوح والمدمج بنجاح سواء في القاهرة أو الأقاليم أو في الدول العربية .

وقال إن الجامعة تكفلت بمساعدة الطلاب غير القادرين بالمدن الجامعية وأنشأت مكتباً بالمدينة الجامعية لرعاية الطلاب، وذلك بعد إرتفاع تكلفة الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية إلي 350 جنيهاً، حيث تحملت الجامعة الفروق في مصروفات المدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين وذلك من خلال التبرعات، كما تم عمل منفذ داخل الجامعة لبيع تذاكر واشتراكات المترو بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة بعد إرتفاع أسعارها، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية ورسوم المدن الجامعية، مشيراً إلي أنه تم الإعلان عن 180 منحة مجانية شاملة المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية للستين الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علوم، رياضة، أدبي).

وأكد الخشت، أنه تم استحداث وتطوير عدد من اللوائح والبرامج الدراسية في إطار تكريس التحول لجامعة الجيل الثالث، موضحاً أنه تم استحداث 11 لائحة دراسية وتحديث 12لائحة أخري، بهدف تطويرالعملية التعليمية وفتح مجالات أكثر لسوق العمل لتواكب تطوير التعليم وفقاً للمعايير العالمية، بالإضافة إلي اعتماد 26 برنامج بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج في المرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة، مضيفاً أنه تم استحداث 44 لائحة بالدراسات العليا وتحديث 18 لائحة للدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية.

وقال إن الجامعة اتخذت إجراءات أدت إلي مرور دورة تعليمية كاملة بدون أية مشكلات، مضيفاً أنه تم اتخاذ قرارات اصلاحية للعاملين بالجامعة ورفع رسوم السفر لأعضاء هيئة التدريس، إلي جانب تحول الجامعة تدريجياً إلي اللامركزية وتفعيل سلطة العمداء، وهو الأمر الذي ساعد علي سرعة إنهاء الأعمال.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إنجاز العديد من الأنشطة الطلابية وتدشين برامج لإكتشاف المواهب وصناعة النجوم الأدبية والرياضية والفنية والعلمية، وتوسيع قاعدة مشاركة طلاب الكليات والمدن في فعاليات الجامعة الثقافية والتنويرية، وأبرزها مشروع تطوير العقل المصري من خلال انطلاق فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة وهو يأتي في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.

وتابع الخشت، أن الجامعة أطلقت عدد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس في مجالات تخدم خطة التنمية في الدولة، مشيراً إلي زيادة النشر العلمي في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة، وقيام الجامعة بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون البحثي والأكاديمي وتوأمة مع الجامعات الأجنبية، مشيراً إلي تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية هذا العام إلي جانب حصول البرامج الأكاديمية علي ترتيب متقدم .

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه تم حفر أساسات جامعة القاهرة الدولية بعد شهرين من وضع حجر الأساس، مؤكداً أن جامعة القاهرة الدولية تقوم علي البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية الكبري، مضيفاً أن لدي الجامعة 13 درجة عملية مشتركة بين الجامعة والجامعات الأجنبية.

وأحيط مجلس جامعة القاهرة بموافقة المجلس الأعلي للجامعات علي تغيير اسم مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلي مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وتعميم ذلك علي بقية الجامعات، كما وافق المجلس علي البدء في وضع اللغة الصينية ضمن قائمة اللغات الأجنبية الثانية داخل الكليات التي بها لغة أجنبية ثانية.