جامعة القاهرة تخصص مبني لعزل أعضاء التدريس والعاملين ذوي إصابات كورونا البسيطة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 427 بتاريخ 21 مايو 2020 يقضي بتخصيص إحدى مباني المدن الجامعية الملائمة لعزل وعلاج حالات الاصابة من الدرجة البسيطة من الاستاذة والعاملين بجامعة القاهرة بمختلف فئاتهم والذين لايستدعي إصابتهم الإقامة بالمستشفي طبقا للبروتوكولات المعمول بها بشأن العزل والعلاج .

وتضمن القرار تكليف عميد كلية الطب رئيس مجلس مجلس إدارة المستشفيات ومدير المستشفيات باتخاذ ما يلزم من النواحي الطبية والفنية والإدارية والإشرافية أثناء تشغيل المبني المشار إليه وتكلف الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومستشفي الطلبة بالمعاونة في إدارة المبني لهذا الغرض .

ونص القرار على تحويل حالات الإصابة المتوسطة والمتقدمة أو التى تستلزم ذلك إلى مستشفي القصري العيني التعليمي الجديد” الفرنساوي “للعزل والعلاج أو الجهة الملائمة للعلاج وذلك طبقا للبروتوكولات المعمول بها في هذا الصدد .

وطالب رئيس الجامعة من جهات الجامعة كلا فيما يخصه على تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا أخر بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب والجمهور بدخول كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها بدون ارتداء الكمامة الوقاية اعتبارا من 30 مايو 2020 حتى إشعار آخر.