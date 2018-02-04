جامعة القاهرة تحصد المركز الأول فى مسابقة إبداع

المال - خاص فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في مسابقة دورى المعلومات الثقافي التي تجرى ضمن منافسات مسابقة إبداع 6، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديمات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة. وشارك في المسابقة 40 جامعة على مستوى الجامعات المصرية،…

المال – خاص

فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في مسابقة دورى المعلومات الثقافي التي تجرى ضمن منافسات مسابقة إبداع 6، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديمات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

وشارك في المسابقة 40 جامعة على مستوى الجامعات المصرية، وحصلت جامعة القاهرة على جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه، كما حصدت الجامعة لقب الطالب المثالى على مستوى المسابقة، الذى فاز به الطالب محمد محمد المهدى من كلية الصيدلة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنمية مهارات طلابها فى مختلف المجالات، التى تؤهلهم للتفوق والإبداع، موضحا أنه دعا طلاب الجامعة قبل مشاركتهم فى مسابقة إبداع بضرورة أن تكون الجامعة فى المقدمة، وهو ما حققه الطلاب بالفعل.