جامعة القاهرة تحذر من كيانات وهمية تستخدم اسمها في النصب

المال - خاص حذرت جامعة القاهرة من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب، وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء للطلاب المصريين أو العرب.وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان لها، أنها لا يمكن أن يكون بينها وبين هذه الكيانات، التي تلصق اسم الجامعة بها، أى



المال – خاص

حذرت جامعة القاهرة من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب، وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء للطلاب المصريين أو العرب.

وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان لها، أنها لا يمكن أن يكون بينها وبين هذه الكيانات، التي تلصق اسم الجامعة بها، أى صلة من أى نوع.

وقالت الجامعة: “من ذلك ما ادعاء الكيان الوهمى الكاذب الموجود بإعلان بإحدى الجرائد المتخصصة في الإعلانات بدولة عربية، ويقوم بالنصب على الطلاب باستخدام اسم جامعة القاهرة كذبًا ويدعى فتح باب التسجيل للدراسات الحرة المؤهلة للثانوية العامة المعتمدة دوليا، أو المؤهلة للدراسات العليا في التربية”.