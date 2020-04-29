جامعة القاهرة تتيح مقرر التفكير النقدى مسموعًا للطلاب المكفوفين

وأضاف الخشت أن الهدف من المقرر أن يوظف الطلاب ما درسوه فى تحليل الأكاذيب والإشاعات التى تنشر خلال هذه الفترة، وتفنيدها للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل مهارات التفكير النقدى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تحويل كتاب التفكير النقدى المقرر على جميع طلاب الفرقة الدراسية الأولى بكليات الجامعة، إلى كتاب مسموع للطلاب المكفوفين.

وأضاف الخشت أن الهدف من المقرر أن يوظف الطلاب ما درسوه فى تحليل الأكاذيب والإشاعات التى تنشر خلال هذه الفترة، وتفنيدها للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل مهارات التفكير النقدي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مصر تتعرض لحرب نفسية شرسة من الدول والجماعات الإرهابية، تستخدم فيها كل الأساليب غير الأخلاقية لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، في التقليل من قيمة الجهود التي تبذل والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة مبكرًا.

واستكمل أن مصر تواجه أيضا ، نشر الشائعات المغرضة بهدف إثارة البلبلة والخوف والقلق فيما يتعلق بهذا المرض، والدعاية الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، عن واقع الحال بالنسبة لعدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات.

وكذلك مدى العناية بالمرضى في المستشفيات، وغير ذلك من إشاعات وأكاذيب، تحرص مؤسسات الدولة على تكذيبها أولًا بأول من خلال تقديم المعلومات الموثوقة بها في مختلف وسائل الإعلام المصرية التي أعادت ثقة نو تقدمه والتزامها بالمهنية فيما تقدم.