جامعة القاهرة تتوصل لبروتوكول علاجي لـ«كورونا» باستخدام عقارين محليين بتكلفة زهيدة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن فريقًا بحثيًا بالجامعة يقوم حاليًا بعمل تجارب لاستخدام بروتوكول علاجي لفيروس كورونا.

وأشار علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر رضوان على قناة اكسترا نيوز إلى أن البروتوكول العلاجي يتضمن استخدام عقارين أحدهما يعمل كمضاد للفيروسات، والاخر منظم لجهاز المناعة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن العقارين الجاري اختبارهما منوافران في السوق المصرية وبتكلفة زهيدة.

واستكمل علم الدين إنه في حال ثبات فاعلية العقارات في علاج فيروس كورونا، سيتم بدء تجارب سريرية على استخدامهما، ومن ثم الحصول على الموافقات اللازمة لاعتمادها من وزارة الصحة، ما يكون له آثار إيجابية على المدي الطويل.

ونوه علم الدين بأن بحوث ايجاد لقاحات أو علاجات تستغرق عدة أشهر.

وقال علم الدين إن الفرق البحثية بجامعة القاهرة، أجرت 18 بحثًا لعلاجات ولقاحات كورونا منذ اندلاع الجائحة من بين 55 بحثًا في مصر، كما قامت الفرق بتسجيل 8 تجارب سريرية.

وعلى جانب آخر، أشار علم الدين إلى أن الفريق البحثي الرئيسي بالجامعة انتهى من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كافة اللقاحات التي تم تجربتها لعلاج فيروس كورونا في مصر والعالم.