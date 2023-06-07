«جامعة القاهرة» تتعاون مع «الرقابة المالية» لإجراء البحوث فى التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر

أعلنت جامعة القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك في مجالات إجراء البحوث في التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة الرقابة المالية، وتدريب الطلاب بمقر الهيئة.

ووقع الاتفاقية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكذلك المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والدكتور عادلة رجب والدكتورة عالية المهدي والدكتورة حنان علي والدكتورة مروة بلتاجي.

بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للتمويل المستدام.

د. الخشت: الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي،

وأشار الخشت إلى ترحيب جامعة القاهرة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

رئيس جامعة القاهرة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق.

فضلا عن زيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة.

وكذلك تبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.

د. محمد فريد: الاتفاقية تهدف لتخريج أجيال تمتلك خبرات الاستدامة

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، تُعد أول تعاون مشترك، وتستهدف زيادة الوعي المجتمعي.

وذلك نظرًا للدور الذي تقوم به الجامعة في تخريج أجيال تمتلك خبرات في مجالات الاستدامة ومدي تأثيرها على المجتمعات.

وأكد فريد على ضرورة التزام الشركات العاملة بأبعاد الاستدامة والبيئة، وأهمية البصمة الكربونية لبعض المنتجات التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي.

وأشار فريد إلى إنشاء الهيئة للعديد من الصناديق للاستثمار في المعادن مثل الذهب.