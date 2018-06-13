جامعة القاهرة تتربع على عرش الجامعات المصرية في جوائز الدولة

المال- خاص قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن علماء الجامعة وباحثيها حصلوا علي 13 جائزة من جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والرواد والمرأة، وذلك من اجمالي 57 جائزة من جوائز الدولة بنسبة 22.8%، من بينها 5 جوائز تقديرية من 10، و3 جوائز تشجيعية، وجائزة للتفوق، وجائزتين من جو

المال- خاص

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن علماء الجامعة وباحثيها حصلوا علي 13 جائزة من جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والرواد والمرأة، وذلك من اجمالي 57 جائزة من جوائز الدولة بنسبة 22.8%، من بينها 5 جوائز تقديرية من 10، و3 جوائز تشجيعية، وجائزة للتفوق، وجائزتين من جوائز الرواد، وجائزتين لباحثات الجامعة من جوائز المرأة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة الذين يخضعون لمعايير صارمة فى الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي حتي لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم، موضحاً أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع تلك المعايير في الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة.