جامعة القاهرة تتحول إلى النظام الإلكتروني في التعاملات المالية

- الخشت: عدم وضع أعباء مالية على العاملين.. وبدء تطبيق خطة ترشيد استهلاك المياهالمال - خاصأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة شهدت تحول سريع في النظام الإلكتروني في التعاملات المالية للجامعة، مشيرًا إلى أن المجلس شدد على أن تكون كافة حسابات الجامعة من أي نوع داخل حسابات

– الخشت: عدم وضع أعباء مالية على العاملين.. وبدء تطبيق خطة ترشيد استهلاك المياه



المال – خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة شهدت تحول سريع في النظام الإلكتروني في التعاملات المالية للجامعة، مشيرًا إلى أن المجلس شدد على أن تكون كافة حسابات الجامعة من أي نوع داخل حسابات البنك المركزي، ضمن الشفافية وعمليات الإصلاح المالي والإداري.

وقال الخشت: إن التحول الإلكتروني للنظام المالي سيسهل على الطلاب إجراءات تسديد الرسوم الدراسية، بدلًا من الوقوف طوابير على شبابيك الموظفين، مشيرًا إلى أن الجامعة ستحول كافة التعاملات المالية سواء مع الطلاب أو أي من المتعاملين معها من الخارج عن طريق التعاملات المالية الإلكترونية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عدم وضع أي أعباء مالية علي العاملين بالجامعة وعدم المساس بأوضاعهم في أي مجال من المجالات خاصة في الخدمات الطبية المقدمة لهم في مستشفيات الجامعة، موضحًا أن الجامعة تولي أهمية كبيرة بالعاملين بها من أجل الأرتقاء بمستواهم المهني والمعيشي بما يعود بالنفع على أدائهم في كافة قطاعات الجامعة المختلفة.

وأكد أن الجامعة تعمل على صيانة المباني والمنشآت في منظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق وصيانة المصاعد، بالإضافة إلي توجيه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد المستشفيات الجامعية والاهتمام الدوري بها للمساهمة في تخفيف الأعباء على المرضي وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشار الخشت، إلى مساهمة الجامعة بأبحاثها وإبتكاراتها في مجالات ترشيد استهلاك المياه والذي يتعلق بالخطة القومية من خلال طرح مسابقة بين طلاب الجامعة في هذا المجال وإختيار أفضل 3 مشروعات، موضحًا إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث لتنفيذ الخطة القومية لترشيد المياه، ولجنة أخري برئاسة الدكتورسعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع تتولي بدء تطبيق ترشيد استهلاك المياه داخل الجامعة.