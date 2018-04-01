جامعة القاهرة: إضافة سؤال عن حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني

الخشت: نعمل على تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحان فى عدة اتجاهات المال خاصوافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعى الحالى، وذلك حسب طبيعة كل كلية والدراسة بها مع مراعاة الفروق بين ا

الخشت: نعمل على تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحان فى عدة اتجاهات

المال خاص

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعى الحالى، وذلك حسب طبيعة كل كلية والدراسة بها مع مراعاة الفروق بين التخصصات .ويحدد أستاذ المادة الدراسية نسبة السؤال من لامتحان وفقآ لما تم شرحه للطلاب، مع ضرورة وجوده بالإمتحان وتدريب الطلاب عليه.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على ضرورة انتهاء زمن الحفظ من خلال الاهتمام بسؤال حل المشكلات وإدارة الأزمات وتطبيقه في إمتحانات التيرم الثاني هذا العام، سواء بشكل مباشر أوغير مباشر.

وأشار إلى أن هذا السؤال له طرق متعددة لتأكيد طريقة المنهج العلمي في التفكير بإختيار الفروض وتطبيق الفروض الأصح وتدريب الطلاب علي إيجاد البدائل والسيناريوهات لحل أي مشكلة.

ولفت إلى ضرورة الإبقاء علي نظام”البابل شيت” في الإمتحان. كما أكد علي ضرورة وجود بنك بنك أسئلة لكل مادة دراسية لعدم التكرار.

وأوضح الخشت، أن الجامعة تعمل فى عدة إتجاهات لتطوير العملية التعليمية ونظم الإمتحان من خلال سؤال حل المشكلات ومادتي التفكير النقدي وريادة الأعمال كمتطلب دراسى فى الأعوام القادمة، لافتآ إلى أن أى تطوير فى العملية التعليمية لابد وأن يكون تدريجيا وأن يتم تهيئة الطلاب له دون مفاجآت.