جامعة العلمين تنظم رحلة ميدانية لشبكات البنية التحتية لطلاب كلية الهندسة

نظمت كلية الهندسة فى جامعة العلمين الدولية تحت إشراف الدكتور ريمون إسكندر مدير برامج كلية الهندسة رحلة ميدانية إلى شبكات البنية التحتية بمباني وخدمات جامعة العلمين الدولية لطلاب المستوى الثاني ببرنامج العمارة بكلية الهندسة ضم مقرر الهندسة الصحية.

ورافق الطلاب كل من الدكتور أيمن محمود الزمراني، والمهندسة سجدة وائل جمال الدين وعدد من المهندسين المتخصصين من الادارة الهندسية بالجامعة ومهندسين من الشركة المنفذة لمباني الجامعة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية،

وتأتي هذه الزيارة لميدانية والعلمية في إطار توسيع الادراك المعرفي للطلاب وربط الدراسات والتطبيقات النظرية بالواقع العملي من خلال زيارة البنية التحتية التحت ارضية للمباني التعليمية للجامعة ومعاينة مبنى الخدمات وكذا مباني الإقامة الفندقية الخاصة بالطلاب (تحت الانشاء) ومعاينة انظمة البنية التحتية الداخلية للوحدات الفندقية وخدمات الصاعد والوصلات المختلفة بالمباني.

تأتى الزيارة ليكتمل الغرض من المقرر الدراسي وهو قدرة الطالب على تصميم شبكات البنية التحتية الداخلية والخارجية بشكل عملي وحديث يواكب أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال.