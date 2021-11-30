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جامعة العلمين تشارك في الاجتماع التحضيري للمنتدى العالمي لاتحادات التعليم العالي

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
معتز محمود 4:33 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 4:33 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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شارك الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والأستاذ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية والأستاذ الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين تمثيلا لاتحاد الجامعات العربية(AArU) ،امس فى الاجتماع التحضيرى للمنتدى العالمى لاتحادات التعليم العالى (GF) الذى نظمه اتحاد الجامعات الأوروبية (EUA).. عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وخلال الاجتماع تمت مناقشة مقترحات الاتحادات المشاركة .

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كما تم الاتفاق على عقد المنتدى العالمى على هامش المؤتمر العالمى للتعليم العالى (WHEC) والمقرر عقده فى برشلونه فى الفترة من 18 الى 20 مايو 2022.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الاتحادات الإقليمية للجامعات من جميع أنحاء العالم بغرض تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم، وشارك فى هذا الاجتماع التحضيري 32 ممثلا لاتحادات الجامعات حول العالم.

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بقلم معتز محمود

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