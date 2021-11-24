جامعة العلمين الدولية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

معتز محمود

وقعت جامعة العلمين الدولية AIU ويمثلها عصام الكردى، رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم بينها وجمعية اتصال لتكنولوچيا المعلومات والاتصالات (EiTESAL) ويمثلها حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة اتصال، وتضم فى عضويتها شركات ICTE التى تعمل فى مصر ، التى تشمل بناء القدرات، والبحث والتطوير وتدريب الطلاب .

وتم اليوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلمين الدولية AIU ويمثلها عصام الكردى رئيس الجامعة وجمعية اتصال لتكنولوچيا المعلومات والاتصالات (EiTESAL) ويمثلها حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة اتصال، وتضم فى عضويتها شركات ICTE التى تعمل فى مصر .

وتتضمن المذكرة التعاون بين الجانبين فى مجالات ريادة الأعمال والحضانات التكنولوجية وبناء القدرات والبحث والتطوير و تدريب الطلاب و كذلك تنظيم الأحداث المشتركة و جلسات التوعية و تنظيم معارض العمل.

وحضر مراسم التوقيع هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومصطفى النعناعى، عميد كلية علوم و هندسة الحاسبات ومحمد شديد، المدير التنفيذى لاتصال.