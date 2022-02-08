جامعة العلمين الدولية توقع اتفاقية شراكة مع «تمبل الأمريكية»

تم الاتفاق على إنشاء برامج ومنح شهادات ودرجات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين

وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية إتفاقية تعاون مشترك مع الدكتور جريجوري مانديل الرئيس الأكاديمى لجامعة تمبل الأمريكية بولاية فيلادلفيا والتى بموجبها، بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء الجامعة.

تم الاتفاق على إنشاء برامج ومنح شهادات ودرجات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين خاصة فى برامج الصيدلة والصحة العامة والأسنان.

كما شملت الاتفاقية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والابحاث المشتركة والانشطة الطلابية والثقافية وتنظيم مؤتمرات علمية بين جامعة العلمين الدولية وجامعة تمبل الامريكية.

وتم التوقيع بحضور الدكتور على مسعود المستشار الثقافى ومدير مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية المصري بواشنطن والدكتورة شاهندة عزت الملحق الثقافى بواشنطن حيث قام المكتب بترتيب كافة المباحثات التى سبقت التوقيع.

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي الدكتور هاي لونج ديو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والدكتور أميد إسماعيل عميد كلية طب الأسنان والدكتور جايني بانيام عميد كلية الصيدلة والدكتورة هيو نامى وعميد كلية الصحة العامة والدكتور ماريلين جوسيك العميد المشارك للتعليم كلية الطب والدكتور ماجد أبوغربية أستاذ العلوم الصيدلية بجامعة تمبل وإيريكا كليمونس ومارتين ميلر مساعدى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

ويأتي ذلك تتويجًا للجهود المستمرة التى يقوم بها الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لعقد شراكات مع أفضل جامعات عالمية.