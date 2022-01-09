جامعة العلمين الدولية تفتح باب التقديم لبعض البرامج 11 يناير 

تستعد جامعة العلمين الدولية لفتح باب التقديم لبعض البرامج الدراسية المفتوحة بها فى ١١ يناير ومنها برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، الدراسات القانونية الدولية، التسويق، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج دكتور الصيدلة، طب الأسنان، برنامج الصحة العامة.

كما تشمل البرامج المفتوجة فى جامعة العلمين الدولية والتى سيفتح باب التقدم لها برنامج التصميم الداخلي، تصميم جرافيكي، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة البترول والغاز، هندسة الحاسب (النظم المدمجة وإنترنت الأشياء- الحوسبة السحابية- الحوسبة عالية الأداء- امن الحاسبات)، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات، الهندسة الطبية الحيوية، برنامج علوم الحاسب – تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات .

ويأتى ذلك مع إعلان الجامعات الأهلية المصرية (الملك سلمان الدولية – الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة) عن فتح باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة بها ، وذلك خلال الفترة من ١١ -٢٢ يناير ٢٠٢٢ ، للالتحاق بالدراسة بالجامعات الأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي يبدأ في منتصف فبراير ٢٠٢٢، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية في العام الأكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢١ والعام السابق له ٢٠١٩-٢٠٢٠ طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا للمجموع الاعتباري الذي سبق الإعلان عنه لتلك البرامج في بداية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى الحالي .



ويحق لكل طالب استوفى شروط التقديم ولم يتقدم في الفصل الدراسي السابق أو لم يسبق له دخول امتحانات القدرات المعرفية الخاصة بالجامعات الأهلية أن يتقدم لأي من البرامج المفتوحة ، حيث سيتم عقد اختبارات القدرات المعرفية واختبار التفكير النقدي اعتبارا من ٢٤ يناير ٢٠٢٢. أما الطلاب الذين أدوا الاختبارات من قبل خلال الفصل الدراسي السابق ولم يتم قيدهم بأي من الجامعات الأهلية (وذلك سواء لاستنفاذ الرغبات أو لعدم تقدم الطالب بأوراقه للقيد بالجامعة) فيحق لهم التقدم برغبات جديدة في البرامج المفتوحة بشرط حصولهم على الحد الأدنى للمجموع الاعتباري للبرامج المتقدمين لها ، ولن يتم إعادة اختبارهم.علما بأن الطلاب المقيدين بالفعل في أحد برامج الجامعات الأهلية وبدأوا الدراسة بها هذا العام غير مسموح لهم بالتقديم.

وسيتم التقديم بشكل مباشر في أحد مقار الجامعات الأهلية الأقرب للطالب مع ضرورة احضار ما يلي:1. أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها علما بأنه لن يتم قبول أي اثبات شخصية آخر2. صورة من شهادة الثانوية أو الشهادة المعادلة مستوفية كافة التصديقات3. رسوم التقدم للامتحانات حسب عدد القطاعات.- سيتم استقبال الطالب ومراجعة شهادته وحالة تقدمه وهل هو مقيد بالفعل في جامعة أهلية من عدمه، و سيتم توجيه الطالب لإبداء رغباته، كما سيقوم موظف شؤون الطلاب المختص بإدخال البيانات والرغبات وطباعتها وتوقيعها من الطالب. ولا يمكن تعديل الرغبات أو إضافة رغبات جديدة بعد إتمام عملية الإدخال حيث سيتم الإدخال بإشراف وتوجيه الموظف المختص.- سيقوم الطالب باختيار مقر الامتحان الذي يرغب في أداءه به وسيتم إخطار الطالب بموعد ومكان الامتحان عبر البريد الإلكتروني الخاص به.



وتشمل قائمة البرامج المفتوحة المتاح التقديم لها بالجامعات الأربعة ما يلى:



أولاً: جامعة الجلالة وبرامجها المفتوحة تشمل:(التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، هندسة المواد والتصنيع، تصميم الملابس والمنسوجات، المعلوماتية الطبية الحيوية، الإنتاج التلفزيوني، اللغة اليابانية التطبيقية، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسيه، علوم التمريض (تمريض الطوارئ- تمريض الادمان- تمريض القبالة- تمريض حديثي الولادة)، الطب والجراحة، برنامج دكتور الصيدلة، طب الأسنان، جيولوجيا البترول والتعدين، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية).



ثانيًا: جامعة العلمين الدولية وبرامجها المفتوحة تشمل:(برنامج التصميم الداخلي، تصميم جرافيكي، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة البترول والغاز، هندسة الحاسب (النظم المدمجة وانترنت الأشياء- الحوسبة السحابية- الحوسبة عالية الأداء- امن الحاسبات)، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات، الهندسة الطبية الحيوية، برنامج علوم الحاسب – تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات -، برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، الدراسات القانونية الدولية، التسويق، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج دكتور الصيدلة، طب الأسنان، برنامج الصحة العامة).

ثالثًا: جامعة الملك سلمان الدولية ، و برامجها المفتوحة تشمل: (برنامج العمارة الداخلية، برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة، العمارة، هندسة الميكاترونيات، إدارة الفنادق والمنتجعات، المحاسبة ونظم المعلومات، علوم التمريض(تمريض رعاية الحالات الحرجة- تمريض القبالة- تمريض المسنين)، برنامج الطب البيطري، برنامج دكتور الصيدلة، الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية(الزراعات الصحراوية الحديثة- زراعة النباتات الطبية والعطرية).



رابعًا: جامعة المنصورة الجديدة، وبرامجها المفتوحة تشمل:(برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، هندسة البترول والغاز، برنامج هندسة الحاسب(النظم المدمجة وانترنت الأشياء- الحوسبة السحابية- الحوسبة عالية الأداء- امن الحاسبات)، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الطيران والفضاء، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، هندسة وسائل الاعلام والتكنولوجيا، برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب(تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات)، برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، المعاملات القانونية الدولية، برنامج الاستثمار والتمويل، برنامج الإدارة، برنامج التسويق، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ريادة الأعمال والابتكار، برنامج دكتور الصيدلة، طب الأسنان، برنامج البيولوجيا الجزيئية، برنامج الكيمياء الصناعية، برنامج علوم الأدلة الجنائية).