جامعة السويدي للتكنولوجيا تنظم ورشة للتعريف بنموذج "البوليتكنك" وتأثيره على تقدم الصناعة

نظمت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر “SUT”، ورشة عمل بعنوان “تطلع للمستقبل”.

وذلك بمناسبة قرب بداية العام الأكاديمي الجديد 2023-2024، وفتح باب التقديم بالجامعة، فضلا عن التعريف بنظام “البوليتكنك” ومدى أهميته وتأثيره على قطاعي التعليم والصناعة.

وحضر ورشة العمل حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي ED TECH، والدكتور أيمن بهاء، رئيس الجامعة.

وتعد جامعة السويدي للتكنولوجيا أول جامعة “بوليتكنك” في مصر تمهد الطريق للتوظيف محليا ودولياً، وذلك عقب حصولها على موافقة رئيس الجمهورية بالإنشاء .

وذلك وفقًا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 2 أغسطس 2023.

وستطبق جامعة السويدي للتكنولوجيا ، نظام “البوليتكنك” بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية بدبي، والذي يعد من أهم النماذج التعليمية المرتبطة بسوق العمل واحتياجاته، وذلك لاعتماده بشكل كبير على الجانب العملي والذي يستحوذ على 60% من المقررات الدراسية.

ويهدف تعليم البوليتكنك في جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر إلى تدريب الكوادر الطلابية في الشركات الكبرى بداية من السويدي اليكتريك سواء داخل مصر أو خارجها.

وذلك إلى جانب شركاء الصناعة وشبكات الصناعات المختلفة بجامعة أميتي، وهو الأمر الذي سيكون له مردوداً جيداً على الصناعة المصرية وتزويدها بتخصصات جديدة، لاسيما وأن النموذج تم تطبيقه في العديد من الدول الكبرى، وكان وجهة العديد من النوابغ في المجالات الصناعية في معظم دول العالم.

وقالت حنان الريحاني – الرئيس التنفيذي لشركة ED TECH، إن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب بالمبنى الملحق التابع للحرم الجامعي بالمنطقة الصناعية باستعدادات خاصة.

وواصلت ان الجامعة تتطلع إلى تسهيل عملية انتقال الطلاب من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل من خلال توفير الأدوات التعليمية العملية التي تساهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة في حرمها الجامعي بطريق مصر الإسماعيلية، والذي تم تصميمه بطريقة متطورة ليضاهي كبرى الجامعات المتخصصة في الخارج وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف طالب”.

وأوضحت الريحاني أن الجامعة ملتزمة بتقديم العديد من المنح الدراسية لطلابها ومنها منحة التفوق الأكاديمي، ومنحة التفوق والتميز الرياضي، ومنحة التقديم المبكر، كذلك منحة لأبناء الشهداء، وأخرى للطلاب الذين يتقدمون للجامعة عبر شركائها.

وأكدت الريحاني أن الجامعة تسعى من خلال نموذج “البوليتكنك” الذي اعتمدته ليكون النظام التعليمي، بالتعاون الدولي الأكاديمي مع جامعة أميتي بدبي، إلى تحقيق هدف تنموي للدولة، إلى جانب تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية على المستويات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن الجامعة تتطلع إلى إمداد السوق المصري بالعمالة الماهرة القادرة على وضع الصناعة المصرية في مصاف كبرى الدول الصناعية.

وقال الدكتور أيمن بهاء – رئيس الجامعة، إن تطبيق نموذج البوليتكنك في مصر يدعوا للتفاؤل لما له من أهمية في تحقيق أهدافها مصر الاستراتيجية وتلبية متطلباتها لتنفيذ رؤيتها لـ 2030، ولما سيكون لها من تأثيرات إيجابية على مستقبل طلابنا في المستقبل.

وأشار إلى أن الدراسة في الجامعة ستساهم بشكل كبير في بزوغ وظيفة “تكنولوجيا الهندسة” والتي تختلف في طبيعتها ومهاراتها عن وظيفة المهندس والتكونولوجي.

وذلك لعدة أسباب أهمها أن “تكنولوجي الهندسى” يطبق المعرفة ويأتي بالحلول للمشكلات التقنية، عبر دراسة مقررات “تكنولوجيا الهندسة” التي تجمع بين مبادىء الهندسة والتكنولوجيا لتقديم الحلول المبتكرة، معتمدة على مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة في معظم المجالات.

على أن يحصل الدارس في نهاية سنوات الدراسة الأربعة على بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المعتمد (B.Tech).

وأوضح بهاء أن الجامعة ستقوم في البداية بتدريس 4 برامج مختلفة وهي (تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبراني Network & Cybersecurity Technology ، تكنولوجيا علوم الحاسب الآلي Computer Science Technology .

وكذلك تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية Electrical & Electronic Engineering Technology ، تكنولوجيا علوم البيانات Data Science Technology)، بالإضافة إلى تقديم 19 برنامج متخصص في نهاية المطاف.

وأكد أن الجامعة تضع ضمن خطتها المستقبلية تطبيق برامج تدريبية أخرى تتعلق بتكنولوجيا النقل وتكنولوجيا كفاءة الطاقة.

كما تشمل الخطة المستقبلية مجالات تكنولوجيا التصميم وغيرها من التقنيات في المجالات الطبية والزراعة والاقتصاد المعرفي بشكل عام.

يذكر أن جامعة السويدي للتكنولوجيا، تعد أول جامعة بوليتكنيك، تقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات.

هذا بالاضافة الى شهادة اعتراف للبرنامج الدراسى من جامعة أميتي الدولية.

وتهدف SUT بوليتكنك مصر – الى توفير تعليم عالى متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة ،المهارات التطبيقية ، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة.

وتمهد SUT الطريق للطلاب للتوظيف محليا وعالميا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث انها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

وتتعاون جامعة SUT – بوليتكنك مصر – مع جامعة أميتي فرع دبي ، والتي تعد واحدة من افضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند .

حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.