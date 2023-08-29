جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر تتعاون مع 6 كيانات صناعية لتأهيل الطلاب لسوق العمل محليا ودوليا

أعلنت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، أول جامعة “بوليتكنك” في مصر تمهد الطريق للتوظيف محليًّا ودوليًّا، عن شراكاتها الإستراتيجية مع عدد من رواد الصناعة لتلبية الجانب العملي من نظام البوليتكنك المعتمَد في الجامعة، والذي يستحوذ على 60% من المقررات الدراسية، بما يسهم في تخريج طلاب على استعداد تام للالتحاق بالوظائف وتلبية متطلبات سوق العمل محليًّا ودوليًّا.

إذ شرعت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، بعد حصولها على موافقة رئيس الجمهورية بالإنشاء وفقًا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 2023، في إتمام كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

بما في ذلك توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية مع مجموعة متنوعة من رواد الصناعة؛ وهم: مجموعة السويدي إلكتريك، وأورنج مصر، وسكاس للبناء والتشييد (SCAS)،

وإم سي في لصناعة وسائل النقل (MCV)، ومجموعة بنية للتكنولوجيا، إلى جانب شركة إكو أسوشياتس للمقاولات والخدمات الهندسية (Eco Associates)؛ وذلك لتوفير فرص التدريب العملي والمصانع مما يؤهل طلاب الجامعة للتوظيف بعد التخرج.

علاوة على ذلك، نظّمت الجامعة مجموعة من الندوات عبر الإنترنت لتعريف الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة بنظام البوليتكنك، وإجراءات التقدم للجامعة ومتطلبات الالتحاق،

إلى جانب فتح أبواب المبنى الإداري للجامعة أمام الطلاب وأولياء أمورهم؛ للاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عن كل أسئلتهم فيما يخص برامج الجامعة ونظامها ومِنحها ومتطلبات الالتحاق بها.

في هذا السياق، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة ED TECH: “نحرص في جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر على توفير المعرفة والتدريب العملي للطلاب منذ اليوم الأول لالتحاقهم ببرامجنا. والتزامًا منا بذلك، وقّعنا مجموعة من الشراكات الإستراتيجية مع رواد الصناعة؛ والتي ستوفر الجامعة، بموجبها، تدريبًا عمليًّا خلال السنوات الدراسية بمعامل ومصانع ومقارّ شركائنا. بالإضافة إلى ذلك تقدم الجامعة مجموعة من المِنح الدراسية تصل إلى 100%”.

وأضافت: “في حين أن باب التقدم ما زال مفتوحًا أمام كل الراغبين في الالتحاق بالجامعة، أتممنا كل الاستعدادات لاستقبال الدفعة الأولى في المبنى الملحق في قلب الصناعة المجهز على أعلى مستوى لخدمة الطلاب، على أن ينتقلوا للمبنى الرئيسي في نوفمبر المقبل”.

وتابعت أن ذلك بهدف تخريج جيل جاهز للتوظيف مباشرة، عقب الحصول على الشهادتين اللتين تقدمهما الجامعة؛ وهما: شهادة اعتراف دولية من جامعة أميتي الدولية، وبكالوريوس التكنولوجيا الهندسية “B. Tech” المعتمَد؛ وذلك وفقًا للقرار الجمهوري باعتماد الجامعة، والمصدَّق من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”.

فيما تنتهج الجامعة في اختيارها للطلاب الملتحقين نهج الاعتماد على مهارات المتقدم ومدى نبوغه ورغبته فى مجال التخصص؛ وذلك لإيمانها الراسخ بأن اقتصاد المعرفة والتنمية الصناعية يعتمدان في الأساس على الكفاءات والمواهب؛ الأمر الذي سيسهم في تخريج جيل قادر على تلبية احتياجات ومتطلبات السوق محليًّا ودوليًّا، وكذا بناء الاقتصاد الرقمي في مصر ودفع عجلة نموه قدمًا.