جامعة الدول العربية: قطاع النقل يمثل بين 7 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي

أكد على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن التغييرات غير مسبوقة في تتابع الأزمات تستلزم ترتيب أولويتنا والاهتمام بتطوير قطاع النقل في المنطقة العربية، إذ أنها تقع في قلب العالم.

وأضاف خلال انطلاق أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية بالإسكندرية أن المنطقة العربية تقع في قلب العالم وتعد ركيزة أساسية في إمدادات الطاقة ومنطقة عبور التجارة الدولية، ما يوضح أهمية تطوير قطاع النقل واللوجيستيات .

واعتبر المالكي أن قطاع النقل العربى يعد أحد المرتكزات الرئيسية وقت الأزمات ، خاصة سلاسل الإمداد في ظل النزاعات التي يشهدها العالم.

وأوضح أن القطاع يمثل نسبة تتراوح ما بين ٧ إلى ١٠% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، خاصة أنه قطاع كثيف العمالة .

وأشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية إلى أنه يجب تطوير قطاع النقل وتسريع عجلة النقل لتحسين الحياة لذا تولي الأمانة العامة اهتماما كبيرا بتعزيز قطاع النقل العربي .

كما عبر الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية عن امتنانه لمشاركة كوكبة من قطاع النقل.

كما توجه بالشكر للعاملين بالأكاديمية والدكتور إسماعيل عبد الغفار كما تقدم بالتعازي للشعب الفلسطيني وقال موقف الأمانة العامة من وقف اطلاق النار وضرورة رفع الحصار والسماح بالمساعدات ودعم ثبات الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره ثابت.