جامعة الدول العربية تستضيف النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لجمعية سيدات أعمال مصر 21 في فبراير المقبل

تستضيف جامعة الدول العربية المؤتمر السنوي الدولي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21، برئاسة الدكتور يمنى الشريدي، تحت عنوان «التنوع التجاري من أجل الاستدامة»، فى شهر فبراير المقبل.

وتستمر فعاليات المؤتمر السنوي في الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2023 ما بين محافظتى القاهرة والوادى الجديد (الواحات الخارجة والداخلة).

ويحظى المؤتمر، كل عام، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ووزارة الطيران المدني، ووزارة الداخلية، وجامعة الدول العربية، والمجلس القومي للمرأة.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور والقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

إضافة إلى كيفية تطبيق الاستدامة في النشاط التجاري، وبحث أدوات مالية جديدة للتوسع في التجارة العالمية، فضلًا عن بحث سبل تطوير خدمات التصدير عبر الحدود.

في هذا السياق صرحت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، بأن النسخة الثامنة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح تأتي لتأكيد أهمية التنوع التجاري وتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات التجارية والصناعية،

موضحةً أن الجمعية ستعقد عددًا من الندوات وورش العمل التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة بجميع القطاعات التي تعمل بها سيدات الأعمال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأضافت الشريدي أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من القضايا الهامة؛ ومنها تعزيز فرص الاستثمار في الصحراء الغربية، خاصة فى “الواحات الداخلة والخارجة”،

إضافةً إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المورّدين، وأهم الخطوات التي لا بد أن تُتخذ لتطوير خدمات التصدير عبر الحدود.

وأوضحت رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، أنه سيتم تنظيم برنامج سياحي أثريّ لعدة مناطق أثرية وسياحية بالواحات الداخلة والخارجة للوفود الأجنبية ولعضوات الجمعية المشارِكات في المؤتمر،

مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الجمعية على الترويج للسياحة والحضارة المصرية القديمة.

وأشارت الدكتورة يمنى الشريدي إلى بعض النتائج والتوصيات الخاصة بالمؤتمر السنوي الدولي السابع للجمعية؛ ومنها:

تمت مناقشة الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، حيث إنه المعيار الجديد القادم؛ ومن ثم يجب على جميع الأعمال التجارية أن تأخذه بعين الاعتبار من الآن.

التعاون مع Google من أجل شراكة متبادلة لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال بمصر.

وتشجيعًا للتصدير، تم تعاون شركة كورية تعمل فى المجال الزراعي والأغذية مع أربع شركات مملوكة لسيدات أعمال مصريات.

دعت جمعية سيدات أعمال ألمانيا “VdU” سيدات الأعمال المشارِكات فى المؤتمر، واللاتي يعملن فى مجال الحِرف اليدوية للاشتراك في مسابقة لعمل هدية ليقوموا باختيار أحسن شكل وتصميم، وذلك لاستخدامها كهدايا في الجمعية العمومية الخاصة بهم بألمانيا.

قامت الشركة الهولندية Waste2Wear، التي تعمل في مجال إعادة التدوير، بالتعاون مع العديد من الشركات المصرية المملوكة لسيدات أعمال، واللاتي يعملن بمجال الأزياء والموضة في إعادة تدوير مشروع RPET البولي إيثيلين تيريفثالات من مكب النفايات والزجاجات البلاستيكية قبل المحيط،

جدير بالذكر أن مشروع Waste2Wear يقوم بتحويل الزجاجات البلاستيكية إلى أقمشة تُستخدم الآن في تصنيع الأكياس والملابس والتنجيد والألعاب الفخمة تحت الأرضيات.

يُشار إلى أن جمعية سيدات أعمال مصر 21 تأسست في عام 1998، وتضم نحو أكثر من 400 عضوة من سيدات الأعمال الأكثر فعالية في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يعمل على تشجيع كل سيدات مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تخدم الجمعية جميع السيدات المنتجات في أكثر من 11 قطاعًا اقتصاديًّا متنوعًا.