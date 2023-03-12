جامعة الدول العربية: الاقتصاد العالمي يشهد معدلات تضخم غير مسبوقة

قال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد العالمي يشهد عددا من التحديات كما يعاني الاقتصاد العالمي معدلات غير مسبوقة من التضخم منا ينعكس سلباً علي أداء الاقتصاد العالمي إذ تراجع نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلي 3,2 “.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الإثني عشر هذا العام، أن هناك ظروفا استثنائية يمر بها العالم متوجهاً بالشكر لقامات صناعة النقل البحري في العالم، مشيراً إلي أن المؤتمر يناقش موضوعا غاية في الأهمية.

وأضاف مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن تغير مشهد إدارة اللوجيتسيات في العالم يعكس إدراك القائمين علي هذا المؤتمر، مؤكداً أهمية تفعيل التكامل الاقتصادي العربي معرباً عن سعادته تطوير وتحسين صناعية الموانئ بالمنطقة العربية علي السبيل الأمثل

وتابع : حيث يعد النقل البحري العمود الفقري لحركة التجارة العالمية آملاً في مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي في صناعة النقل البحري تلك المنظومة التي تعد حلقة هامة فى حركة النقل الدولي.

وأشاد “أبو النصر” بالجهود الكبيرة والإعداد المتميز لهذا المؤتمر.