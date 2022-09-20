جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تعقد شراكة مع «كورسيرا» لتدريب الطلاب

أعلنت شركة “كورسيرا”، إحدى منصات التعليم عبر الإنترنت، عن شراكتها مع “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا” بهدف تقديم تعليم عن بعد، متعدد التخصصات للطلاب، يلبي احتياجات الوظائف التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد الآخر، فضلاً عن تزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل من خلال منصة “كورسيرا”.



وتُعَد “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا” أولى الجامعات الخاصة في مصر التي تدرج منصة “كورسيرا” بشكل كامل ضمن مناهجها الجامعية بهدف خلق فرص عمل للخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي.



وستوفر هذه الشراكة لطلاب الجامعة فرصاً غير محدودة للوصول إلى العديد من الدورات التدريبية والشهادات التخصصية على منصة “كورسيرا”، يشارك في تقديمها نخبة من الجامعات والمؤسسات البالغ عددها أكثر من 275 مؤسسة، ومن ضمنها كلية لندن الامبراطورية، و”ةcole Polytechnique”، وشركة “IBM”، وشركة “مايكروسوفت”.



وسيستفيد الطلاب عبر منصة “كورسيرا” من تجربة تعليمية عملية على مستوى عالمي لاكتساب مهارات عديدة ومميزة تؤهلهم لوظائف المستقبل، إذ تتضمن المنصة حالياً أكثر من 5200 دورة تدريبية، وأكثر من 3300 مشروع إرشادي، وأكثر من 650 تخصصاً، وأكثر من 115 شهادة.



وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: “يسرنا أن نتعاون مع شركة ’كورسيرا‘ من أجل خلق فرص جديدة وواعدة لطلابنا تسمح لهم باكتساب مهارات ملائمة للعصر الحديث، وبناء قدرات جديدة، والاستعداد لسوق العمل”. وأضاف المشد: “من خلال هذا التعاون سنتمكن من تحقيق الرؤية والرسالة التي وضعها مجلس الأمناء بالجامعة، والمتمثلة في الوصول بالجامعة لتكون رائدة في التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، وتأهيل الخريجين من خلال التعلم المبني على احتياجات سوق العمل حتى يتسنى لهم المشاركة القوية في أسواق العمل على المستويين المحلي والإقليمي”.



بدوره، قال قيس الزريبي، المدير العام لشركة “كورسيرا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “إن الحصول على الشهادات التخصصية المعتمدة التي تلبي احتياجات الوظائف الجديدة في سوق العمل، مع التدريب القائم على تنمية المهارات، والتعلم العملي، سيكون هو الطريق لبناء قوة عاملة تنافسية ومرنة تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة. ومن خلال تعاوننا مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، نساهم في عملية تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل من خلال اتقان مهارات الأعمال وعلم البيانات والتكنولوجيا الأكثر طلباً بشكل فريد وسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الابتكار والإبداع لدى القوى العاملة وتحقيق ازدهارها”.

المميزات التي ستوفرها مبادرة كورسيرا للطلاب :

ومن خلال مبادرة كورسيرا للجامعات “Coursera for Campus”، فإن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ستتمكن من الوصول إلى العديد من الميزات الفريدة، منها:

● إمكانية استخدام أدوات تحليلية فعّالة تمكن أعضاء هيئة التدريس من تتبع الأداء الطلابي بشكل عام، وجمع البيانات المباشرة حول آليات اكتساب المهارات على مستوى الجامعة بأكملها.

● مقارنة البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الشركاء الآخرين عبر منصة “كورسيرا” بحسب المنطقة وأهم المجالات التدريبية، مما يساهم في تحديد نقاط الضعف ونقاط التميز لدى طلاب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

● تنظّيم المحتوى ومسارات التعليم لتعريف الطلاب بالدورات التدريبية المثلى والتي تتماشى مع متطلباتهم المهنية.

والجدير بالذكر أن شركة “كورسيرا” تساهم حالياً في تطوير مهارات أكثر من 1.9 مليون متعلم في مصر، وأكثر من 6.2 مليون متعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل هذا من أكثر من 320 ألف متعلم جديد على منصة “كورسيرا” في المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2022.