جامعة الإسكندرية و«سيمنس هيلثينيرز» توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الهندسة الحيوية

أعلنت شركة سيمنس هيلثينيرز المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات الطبية، عن توقيعها مذكرة تفاهم جديدة مع مع جامعة الإسكندرية لتدريب طلبة قسم الهندسة الحيوية الطبية طبقًا لأرقى المستويات العالمية، من خلال الربط بين الجانب النظري والتدريب العملي ودعم معلومات ومهارات طلبة القسم فيما يتعلق بمفاهيم وطرق وتطبيقات التصوير الطبي والمعدات التشخيصية.

ومن أهم المجالات التي سيتم التركيز عليها في هذه الاتفاقية، قيام سيمنس هيلثينيرز بشرح الموضوعات والتخصصات الرئيسية للتصوير الطبي والتشخيصي، وتعريف الطلبة بطرق وتقنيات التصوير الطبي. تُعد هذه المذكرة هي الثانية من نوعها التي توقعها سيمنس هيلثينيرز مع الجامعات المصرية بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مماثلة مع جامعة القاهرة في أبريل الماضي.«سيمنس هيلثينيرز»: التوسع في عقد الشراكات المثمرة مع كبرى مؤسسات التعليم العالي.

وقال مايكل شمرمر، المدير العام لشركة سيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي وإرتريا والسودان وليبيا: “إنّ هذه الاتفاقية الهامة مع جامعة الإسكندرية ستتيح لنا التوسع في عقد الشراكات المثمرة مع كبرى مؤسسات التعليم العالي المرموقة في مصر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القدرات والخبرات النظرية والعملية التي يتمتع بها خبراء سيمنس هيلثينيرز ومشاركة هذه الخبرات مع الجيل الجديد من المهندسين الطبيين في مصر. إنّ شراكتنا القوية مع جامعة الإسكندرية ستبني الخبرات والمعلومات الفنية لدى الطلبة، بما يتيح لهم تلبية احتياجات سوق العمل بعد تخرجهم”.

حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم من هندسة الإسكندرية كل من: الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الدكتور تامر حلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلبة، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد رزق، منسق برنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

ومن الشركة كل من: مايكل شمرمر، المدير العام لسيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي وإرتريا والسودان وليبيا، والمهندس طارق الأشرف، مدير أكاديمية الشركة في مصر، والمهندس عمرو الغراب، مدير عام قسم الصيانة والدعم الفني في سيمنس هيلثينيرز مصر، والمهندس محمد الزيني، مدير الصيانة بمنطقة الإسكندرية، والمهندسمحمد الشهاوي، مدير مبيعات القطاع الخاص في مصر، والمهندسة إنجي الشلقاني، منسق أكاديمية الشركة.

«علام»: حصول طلبة الهندسة الحيوية الطبية في الجامعة على أرقى مستوى تدريبي

قال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: “إنّ شراكتنا الأخيرة مع سيمنس هيلثينيرز ستضمن حصول طلبة الهندسة الحيوية الطبية في الجامعة على أرقى مستوى تدريبي في مجال تطبيقات وحلول التصوير التشخيصي والعلاجي، بما في ذلك الأشعة العادية والقسطرة القلبية وأشعة الثدي والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي.

بالإضافة لذلك، سيتمكن طلبة الهندسة الحيوية الطبية في الجامعة من التواصل مباشرة مع أهم الخبراء الفنيين في الشركة للتعلم منهم ومناقشة أي موضوع عام أو متخصص له صلة بمعدات وأجهزة وتطبيقات التصوير الطبي. إنّ مذكرة التفاهم التي وقعناها مع سيمنس هيلثينيرز ستضمن جاهزية طلبة جامعة الإسكندرية لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر الآن وفي المستقبل”