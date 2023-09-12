جامعة الإسكندرية : نُعد مخططا لمناطق الامتداد العمراني وملفات رقمية لنظم المعلومات الجغرافية لها

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة تعميم بروتوكول التعاون لإعداد المخطط التفصيلى للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية، فى شتى محافظات مصر للقضاء على العشوائيات.

وأضاف “قنصوة” أن جامعة الإسكندرية ستقوم بإعداد ودراسة مخططات تفصيلية لمناطق محددة، ودراسة وإعداد مخططات تفصيلية لمناطق لم يتم تحديدها ويتم إسنادها بالتنسيق بين المحافظة والجامعة.

وتابع : “كما سيتم إعداد ملفات رقمية ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS للمناطق المطلوبة، كونها أحد أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط ولدورها الريادي في تقديم الدعم الفني والأكاديمي في شتى مجالات التنمية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030”.

وكان قد وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمود محيى الدين رئيس جامعة فاروس، بروتوكول التعاون لإعداد المخطط التفصيلى للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتحويل تلك المناطق لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجى العمرانى للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

وعلي صعيد آخر أكد اللواء محمد الشريف على الدور الحيوي والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في تجميع بيوت الخبرة من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة فاروس، مضيفاً أن هذا البروتوكول يهدف لاعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائية التي عانت منها الإسكندرية منذ عام 2011 وما قبلها.

ولفت “الشريف” إلى أن محافظة الإسكندرية ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032 بما يتضمنه من مخرجات استعمالات أراضي وحيز عمراني وما يتطلبه من اعتماد مخططات تفصيلية ومشروعات تنمية عمراني.

وأكد “الشريف” على ضرورة وجود مخططات للمدن للحد من انتشار العشوائيات ومخالفات البناء والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذا البروتوكول سيكون له عظيم الأثر على محافظة الإسكندرية في المستقبل.