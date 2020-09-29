جامعة الإسكندرية : لا زيادة في قيمة المصروفات الدراسية

قال الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ،ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا، إنه لا نية لزيادة قيمة المصروفات الدراسية، مع استمرار الجامعة فى دعم الطلاب غير القادرين، والطلاب ذوى الإعاقة، والمتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.

وأضاف “جابر” أنه لايوجد أيضا زيادة في قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، فضلاً عن تنفيذ سياسة الوزارة في تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا ، مع تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة من خلال الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.

جاءت تلك التصريحات خلال انعقاد مجلس جامعة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال الجامعة، لوضع السياسيات التعليمية للجامعة مع بداية العام الدراسي 2020/2021.

وناقش “جابر” اعداد البنية التحتية الالكترونية لكافة الكليات، وتفعيل منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية للتعلم عن بعد، وتفعيل البريد الرسمي الجامعي alexu.edu.eg @ لأعضاء هيئة التدريس والطلاب كشرط للحصول على خدمات مايكروسوفت مجانا وتقديم كافة الخدمات التعليمية من خلاله.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إتاحة المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، فضلا عن إنشاء بريد رسمي خاص بكافة المقررات لرفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة للفريق الخاص بالمقرر، بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية والتي سوف يتم إعلانها للطلاب قبل بدء الدراسة بأسبوع.

ومن المقرر أن يوحد آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

واوضح “جابر” أنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، بحيث يكون حضور الطلاب مرتين إسبوعيا للكليات النظرية، وثلاث مرات أسبوعيا للكليات العملية والتطبيقية، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية او تسجيل المحاضرات بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية سواء كان متواجد فى الكلية اوغير متواجد.

كما اكد على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وعدم التراخي في الالتزام بها، سعياً لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، قائلا: “ولا سيما أننا مقبلون على فترة بدء العام الدراسي الجديد” .

وعلى صعيد متصل وافق المجلس علي ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 21 مدرس، ومنح 28 درجة دكتوراة،89 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.

