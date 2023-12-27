جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023 وجوائز المجلس الأعلى للثقافة عام 2024.
ووفقاً لترشيحات الجامعة، تم ترشيح الدكتور عصمت محمد حسين حجازى الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل (فى مجال العلوم)، وترشيح الدكتورة منال فوزى عبد الوهاب الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية (فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية).
أما على صعيد جوائز المجلس الأعلى للثقافة عام 2024، فتم ترشيح الدكتور محمد شاكر عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين (فى مجال الفنون)، كما تم ترشيح الدكتور سعيد سعد محمد بدر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية (فى مجال الفنون).
جاء ذلك بالإضافة إلى ترشيح الدكتورة منى عبد الغنى حجاج الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية ( فى مجال العلوم الاجتماعية )، وترشيح الدكتورة هوايدة محمد عبد الفتاح السباعى الأستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق (فى مجال الفنون)، وترشيح الدكتورة فتحية فتحى عبده السلامى الأستاذ المساعد بكلية الآداب لجائزة الدولة للتفوق (فى مجال العلوم الاجتماعية).