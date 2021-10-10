جامعة الإسكندرية تُطلق قافلة طبية لعلاج فقدان السمع وتأخر النطق

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق للأطفال في مرحلة الحضانة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الإجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد قنصوة أن القافلة تُشكل جزءا هاما جدا من رسالة جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع المصري، حيث تهدف للكشف المبكر على الأطفال في سن الحضانة، للتدخل وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق وهم في مرحلة الحضانة، مشيرا إلي أهمية الكشف المبكر على الأطفال في تلك المرحلة المبكرة التي تعد حجر الأساس في حياتهم، للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات التي تحتاج لذلك، لأن ذلك يؤثر علي إدراكهم وتعلمهم في مراحلهم العمرية القادمة.

وأضاف أن المبادرة تعمل أيضا على خلق الوعى وتقديم النصح للأسر على أهمية الاهتمام بالاطفال فى هذه الفترة العمرية فى التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.



القافلة تم تنظيمها بواسطة كلية الطب وكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بغية المسح السمعي اللغوي للأطفال والتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدى الأطفال واكتشاف ضِعاف السمع، فضلا عن تحسين الحصيلة اللغوية ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.