الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تُطلق قافلة طبية لعلاج فقدان السمع وتأخر النطق

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية
مها يونس 12:59 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 12:59 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق للأطفال في مرحلة الحضانة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الإجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكد قنصوة أن القافلة تُشكل جزءا هاما جدا من رسالة جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع المصري، حيث تهدف للكشف المبكر على الأطفال في سن الحضانة، للتدخل وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق وهم في مرحلة الحضانة، مشيرا إلي أهمية الكشف المبكر على الأطفال في تلك المرحلة المبكرة التي تعد حجر الأساس في حياتهم، للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات التي تحتاج لذلك، لأن ذلك يؤثر علي إدراكهم وتعلمهم في مراحلهم العمرية القادمة.

اقرأ أيضا  خلال موسم الأوكازيون الصيفى.. تقديرات بتحسن مبيعات الملابس الجاهزة بالإسكندرية

وأضاف أن المبادرة تعمل أيضا على خلق الوعى وتقديم النصح للأسر على أهمية الاهتمام بالاطفال فى هذه الفترة العمرية فى التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.


القافلة تم تنظيمها بواسطة كلية الطب وكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بغية المسح السمعي اللغوي للأطفال والتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدى الأطفال واكتشاف ضِعاف السمع، فضلا عن تحسين الحصيلة اللغوية ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

«تعليم الإسكندرية»: إدخال 3 مدارس فنية جديدة للمنظومة العام الحالي

مها يونس 1:31 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات على المجاري المائية

السيد فؤاد 3:04 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

رسميا : التجديد للربان طارق شاهين رئيسا لميناء الإسكندرية للمرة الرابعة على التوالي (مستند)

السيد فؤاد 2:34 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

محافظ الإسكندرية: دخول الشواطئ بالمجان بدءا من 10 أكتوبر

مها يونس 2:26 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

«مع حصاد المحصول الجديد».. «الخضر والفاكهة» بالإسكندرية تتوقع تراجع أسعار البطاطس بنهاية أكتوبر

معتز محمود 5:48 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مناقصات لإعادة تأهيل محركات الأحواض بمحطات للمعالجة

معتز محمود 4:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21