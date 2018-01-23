جامعة الإسكندرية تُخصص أرضًا بسموحة لإنشاء مركز ريادة الأعمال

مها يونس خصصت جامعة الإسكندرية قطعة أرض بلغت مساحتها 2000 متر على مسطح أرض الجامعة بمنطقة سموحة، لإنشاء مركز لريادة الأعمال يخدم طلاب الجامعة والشباب بصفة عامة، وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر، وذلك فى ضوء خطة وزارة الاتصالات لمساعدة الجامعات المصرية الحكومية فى مجال رياد

مها يونس



خصصت جامعة الإسكندرية قطعة أرض بلغت مساحتها 2000 متر على مسطح أرض الجامعة بمنطقة سموحة، لإنشاء مركز لريادة الأعمال يخدم طلاب الجامعة والشباب بصفة عامة، وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر، وذلك فى ضوء خطة وزارة الاتصالات لمساعدة الجامعات المصرية الحكومية فى مجال ريادة الأعمال.

ووفقًا لرئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، تدرس الجامعة مقترح إنشاء مجمع طبى تعليمى وخدمى متكامل بأرض الجامعة ببرج العرب، ووافق مجلس الجامعة بدوره على إحالة المقترح إلى المجلس التنفيذى للمجلس الطبى بالجامعة لتقديم دراسة متكاملة للبدء فى إنشاء هذا المجمع، الذي سيكون امتدادًا للجامعة فى منطقة برج العرب ومدينة العلمين الجديدة.