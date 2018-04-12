جامعة الإسكندرية تُجرى 100 عملية لزرع النخاع بمعدل نجاح 90%

منذ إنشاء وحدتها عام 2014 مها يونس قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن مستشفيات الجامعة أجرت ما يقرب من 100 عملية زراعة النخاع، بمعدل نجاح يصل إلى 90% متماشيًا مع المعدل العالمى، منذ إنشاء وحدة زراعة نخاع…

منذ إنشاء وحدتها عام 2014





مها يونس

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن مستشفيات الجامعة أجرت ما يقرب من 100 عملية زراعة النخاع، بمعدل نجاح يصل إلى 90% متماشيًا مع المعدل العالمى، منذ إنشاء وحدة زراعة نخاع العظام فى عام 2014 بالتعاون مع الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وفريقه العلمى.

وأضاف يوسف، خلال افتتاحه، اليوم الخميس، المؤتمر السنوى الدولى الثالث لأمراض الدم والنخاع، أن الجامعة كان لها الريادة فى إنشاء المجلس الطبى من أجل تكامل الجهود فى مجال الرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الطبى، مضيفًا أن الجامعة أنشأت وحدة أمراض الدم فى عام 2010 بكلية الطب بطاقة 55 سريرًا.

يُشار إلى أن المؤتمر تنظمه الجمعية المصرية لأورام الدم وزرع النخـاع ومقرها كلية الطب جامعة الإسكندرية، ومُقرر استمراره على مدار يومين.

كما أوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة بمستشفياتهـا بهـا 4500 سرير تخدم 4 محافظات “الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ” أي بما يزيد على 15 مليون نسمة، وتم إجراء ما يقرب من 55 ألف عملية، وعلاج حوالى مليون حالة بالعيادات الخارجية فى عام 2017.

على جانب أخر صرحت الدكتورة منال الصردى، رئيس وحدة زرع النخاع بجامعة الإسكندرية وسكرتير عام المؤتمر، بأن المؤتمر يتضمن إلقاء محاضرات حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الدم وزرع النخاع ويشارك فيه أساتذة وعلماء من إسبانيا وإيطاليا والدنمارك.

كما يتضمن المؤتمر عرض ومناقشة بعض الحالات الإكلينيكية الصعبة، ويشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع الجامعات المصرية.

ويعقد، على هامش المؤتمر، ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على عمليات زرع النخاع بمشاركة أساتذة وخبراء زرع النخاع بمصر لنقل خبراتهم وإعداد كوادر جديدة من الأطباء فى هذا التخصص الطبى الهام.

حضر المؤتمر الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق ، الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور نبيل الحلوانى رئيس جمعية أمراض الدم وزرع النخاع، الدكتور رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتور أشرف الغندور وكيل كلية الطب ورئيس المؤتمر.